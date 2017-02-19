Citroen C-Aircross Concept Özellikleri Ve Tanıtım Tarihi

Giderek yaklaşmaya başlayan otomobil fuarında tanıtılması beklenen birçok yeni araç modeli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce birçok ünlü otomotiv devi tarafından piyasaya sürüleceği açıklanan yeni seri araçlardan sonra birde konsept araçlar dikkat çekmeye başladı. Bu noktada ise en iddialı markalardan birisi Citroen oldu. Markanın en başarılı araçlarından biri olan Citroen C-Aircross için yeni Citroen C-Aircross Concept versiyonunu tanıtacak olan otomobil devinin araçlarının ne gibi özelliklere sahip olacağı da netlik kazanmaya başladı.

Citroen C-Aircross Concept Nasıl Bir Model Olacak?

Bu noktada yeni seri araçların ilk olarak ne gibi bir tasarımı olacağı ortaya çıktı. Öncelikle tasarımı ile dikkat çeken modelin ne gibi bir sisteme sahip olacağı da netlik kazanmaya başladı. Peki bakalım araçlar nasıl olacak?

Geriye Doğru Açılan Arka Kapılar

İlk olarak dediğimiz gibi yeni seri araçlar tasarımları ile öne çıkan modeller olacak. Citroen C-Aircross Concept olarak karşımıza çıkacak olan modelin tasarım detayları konusunda ise ilk elde edilen bilgilere göre araçların Citroen ile özdeşleşen Airbump teknolojisini kullanacak. Arka tampondan başlayarak ön kısma kadar uzanan Airbump teknolojisinin yanı sıra çok daha gelişmiş desenlere sahip olan 18 jantlarla dikkat çekiyor.

SUV sınıfının bir üyesi olarak karşımıza çıkan modelin üst kısmında panoramik cam tava ve arka kısmında ise çok daha geniş yüzeyli stop lambaları yer alıyor. Ön bölümde de aktif gündüz farkları ile dikkat çeken araçların keskin hatlara sahip olan tasarımının yanı sıra modelin en iddialı olduğu yönü kapıları.

B kapısı olarak bilinen aracın orta kısmında bir destek noktası olmaması ile beraber aracın arka kapılarının ters yöne doğru açıldığını da belirtelim. Bu yönü ile Citroen C-Aircross Concept epey farklı bir araç karşımıza çıkmış olacak. Bununla beraber mavi ve kırmızı renklerine sahip olan bir renk düzeni ile dikkat çeken modelin panoramik cam tavan üzerinde yer alan destek çitaları da oldukça ilgi çeken bir görüntü elde edilmesini de sağlamakta.

Grid Kontrol Modları

Tasarımları dışında gelelim yeni modellerin teknolojilerine. Tasarım dışında bu modelde birçok özel teknolojiye de yer verileceği de belirtiliyor. Citroen C-Aircross Concept serisinde bu noktada ilk karşımıza çıkan teknoloji ise Grid kontrol teknolojisi olarak karşımıza çıkmakta. Bu teknoloji ile beraber aracın farklı yol şartlarına karşı farklı kullanım imkanları sunması bekleniyor.

Arazi modu, spor modu, normal sürüş modu gibi birçok özel modu bulunan yeni seri araçların bu modlarına geçiş yapmak için sürücülerin sadece sunulan kontrol düğmelerinden aracın versiyonunu ayarlamaları da yeterli olacak. Tüm bunlarla beraber arazi modunda SUV araçlarında karşılaştığımız 4X4 özelliği de öne çıkan aracın tüm bu modları arasında geçiş sistemi istenirse otomatik olarak da ayarlanabilecek.

Yan Aynalara Veda Edin

Citroen C-Aircross Concept serisinden dikkat çeken bir diğer teknoloji ise yan kamera teknolojisi. Yan aynaları tamamen iptal eden teknolojide yan aynalar yerine artık kamera sistemleri kullanılacak. Geniş açılı olan bu kameralar sayesinde aracın arka kısmında kör nokta kalmayacak şekilde görüntü elde edilebiliyor. Bu görüntü ise aracın içerisinde yer alan ekranlara sürekli olarak aktarılabilecek.

High-Tech Rear Vision teknolojisi olarak adlandırılan teknoloji ile beraber gelen araçların bunun dışında görüntüleri sinyallerle beraber otomatik olarak öne çıkarma modlarını da kullanabileceği belirtiliyor. Yani Citroen C-Aircross Concept araçlarına bakacak olursak diyelim ki sağ sinyal verdiğiniz de sağ kısımda yer alan kamera görüntüsü ana sürücü ekranında daha fazla öne çıkacak.

Bölünebilen Multimedya Ekranı

Geçelim araç içerisinde yer verilecek olan bir başka teknolojiye. Bu teknolojide de araç içerisinde yer alan ekranların yeni bir teknoloji ile beraber ekran bölme sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Ekran bölme sistemine göre ekranın bir kısmında farklı bir özellik diğer yarısında ise farklı bir özelliğin kullanılabileceği belirtiliyor.

Söz konusu teknoloji ile beraber araç içi ekranlarla beraber ise ses tanıma sistemleri, 3D navigasyon sistemleri, müzik dinleme ve film izleme gibi sistemleri sunan bir ekran olması bekleniyor. Ayrıca bu ekranlar üzerinde kablosuz bağlantı imkanının da sunulacağı belirtiliyor ki bu sayede kolaylıkla medya ögelerini aracın multimedya sistemleri üzerinde açabilmesi sağlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca Citroen C-Aircross Concept içerisinde yer alan multimedya sisteminde sosyal medya uygulamalarının kullanılabileceği ve hatta ekranlarda oyun bile oynanabileceği belirtiliyor ki Citroen’in bu teknolojiyi konsept araçlarında değil bunun dışında standart araçlarında bile kullanması da bekleniyor. Söz konusu özelliklerle beraber eğlence sisteminin tüm araç içerisine entegre edilebileceğini de söylemek mümkün.

Citroen Connected CAM Teknolojisi

Citroen C-Aircross Concept içerisinde yer alması beklenen bir diğer teknoloji ise C3 serisinde görmeye başladığımız kamera teknolojisi olacak. Bu sayede aracın dışında yer alan kameralarla beraber çevre görüşü sağlanabildiği gibi ayrıca dışarıdan alınan görüntü de aracın içerisinde yer alan multimedya sistemine aktarılabilecek. Ayrıca yine C3 serisinde gördüğümüz aracın dışarıdan gördüğü görüntüyü çekip paylaşabilme özelliği Citroen C-Aircross Concept serisinde de yer alacak gibi.

Tüm bu teknolojilerle beraber iç diki aynasının hemen üzerinde yer alan dahili kamera sayesinde sürüş sırasında da trafik kayıt cihazı kullanımı yapmak da mümkün kılınmış olacak. Görüntü kaydetme özelliğini kullanabilecek olan sürücülerin bu kamera kontrollerini ise multimedya ekranı üzerinden de yapabileceği belirtiliyor.

Motor Teknolojileri Belli Mi?

Tüm bu araç içi ve araç teknolojilerine ek olarak Citroen C-Aircross Concept serisi üzerinde yer alan motor teknolojilerinin nasıl olacağı da merak edilmeye başlandı. Konsept bir araç olması ile beraber serinin motor bilgilerinin çok fazla ortaya çıkmadığını belirtelim. Fakat şimdiye kadar ortaya atılan tahminlere göre seride 1.2 litre ve 1.5 litre gibi motor hacimleri yer alacağı fakat bu sistemde aracın motorlarının özelliklerinin neler olacağı konusunda her hangi bir bilgi olmadığını da ekleyelim.

Citroen C-Aircross Concept olarak çıkması motor konusunun geri planda kalmasına neden olsa da otomobil fuarın da bu konuda da bir bilgi elde edilebileceği ihtimali üzerinde de durulmuyor değil. Söz konusu araç teknolojilerine ek olarak bu araçta motor teknolojileri konusunda ne gibi farkların yer alacağı da merak konusu.

Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Citroen C-Aircross Concept tüm bu ayrıcalıklı özellikleri ve en önemlisi ise bir ilk olacak olan tasarımları ile beraber ilk olarak Cenevre otomobil fuarında ortaya çıkacak gibi. Otomobil fuarında tanıtılması beklenen araçlar içerisinde yer alan serinin tam olarak ne gibi özelliklere sahip olacağı ve trafiğe çıkış modelinin nasıl olacağı konusunda da belli başlı detayların belli olması bekleniyor. Tüm bu detayları ile beraber bakalım Citroen C-Aircross Concept nasıl bir araç olacak.