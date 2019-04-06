Civilization, strateji oyunlarını seven oyuncuların en azından adını bir kez duyduğu yapımlardan bir tanesidir. Bu alanda en gerçeğe yakın oyunlardan biri olmasının yanında, defalarca ödül almayı başarmış oyunlardan da biri olan Civilization, şu sıralar Civilization 6 oyunu ile piyasada.

Çok daha gelişmiş bir sisteme sahip olan ve yapay zeka konusunda level atlamış bir seri olarak sunulan Civilization 6, hem yapımın en iddialı oyunu hem de en detaylı oyunu olmayı başarmış. 2016 yılında yayınlanan oyunun, gelişmiş diplomasi yapısı ve savaş dinamikleriyle oyun ödüllerini topladığını da gördük.

Her ne kadar bu kadar iddialı bir oyundan ve gelişmiş strateji yapısından söz ediyor olsak da Civilization 6 yapımının da eksikleri yok değil. Yapımın en büyük eksiği tahmin edebileceğiniz gibi dar dil desteği. Özellikler ülkemizde dil desteği ciddi bir sorun oluşturuyor.

Oyunu doğru bir şekilde oynamak, yani stratejilerinizi doğru bir şekilde belirlemek ve diplomasi ilişkilerini yönetmek için diyalogları çok iyi bilmeniz ve anlamanız gerekiyor. Bir nevi oyunun yapısını çözmek için mutlaka ifadeleri anlamanız gerekiyor. Yabancı diliniz yoksa çok ciddi sıkıntı çekeceğinizi ve oyundan zevk alamayacağınızı söylemek yanlış olmaz.

İşte bu sorunu çözmek için güzel bir seçenek var. Türk kullanıcılar tarafından yapılan Civilization 6 Türkçe yamasını kullanabilirsiniz.

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Oyunun tüm menülerini, en önemlisi de oyun içi diyalogları Türkçe yapan yama, hem oyundan daha fazla zevk almanızı sağlıyor hem de oyunu anlamanızı sağlıyor. Bunun için yayınlanan Türkçe yamadan ve nasıl yükleneceğinden söz edelim.

Civilization 6 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Yamanın nasıl yükleneceği konusunda detaylara geçmeden önce, Civilization 6 Türkçe yama konusunda biraz bilgi vermek gerekiyor. Türk oyuncular tarafından yapılan çeviri ile oyunun büyük bir bölümü Türkçe haline getirilmiş.

Bizim paylaşacağımız paket çevirinin 5.sürümü. Hem gelen DLC paketlerine göre hem de yenilenen güncelleme sürümlerine göre çevirilerde güncellenmiş durumda. Bu yamada oyunun 1.0.0.129 sürümüne kadar destek sunuluyor.

Bunun dışında Pers ve Makedon DLC paketlerine kadar da destek veriliyor. Sonrası ve daha yeni DLC paketleri için tam anlamıyla Türkçe yama sunulduğunu söylemek yanlış olur. Bu sürüme kadar ise sorunsuz bir şekilde çeviri kullanılabiliyor.

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Pers ve Makedonya DLC paketlerinden önce yayınlanan DLC sürümleri içinde çeviri desteği sunulmuş durumda. Bu konuda açıklamaları yaptıktan sonra gelelim yamanın nasıl yükleneceği kısmına. Aslında yapacağınız işlemler hem basit hem de kısa işlemler. Detaylara geçelim.

Öncelikle burada yer alan link üzerinden Civilization 6 Türkçe Yama dosyasını indirmeniz gerekiyor.

dosyasını indirmeniz gerekiyor. Dosyayı indirmenizin ardından “ Base” ve “DLC” adında iki farklı klasör olduğunu göreceksiniz.

adında iki farklı klasör olduğunu göreceksiniz. İlk olarak bu iki dosyayı arşiv içerisinde çıkarın.

Daha sonra oyunun kısayoluna sağ tıklayın ve “dosya konumunu aç” seçeneğine tıklayın. Direk olarak oyunun dosya konumuna da girebilirsiniz.

Arşivden çıkardığınız Base ve DLC dosyalarını, oyunun Base ve DLC dosyalarının bulunduğu alana kopyalayın ve değiştirme işlemini onaylayın.

Sonra oyuna giriş gerçekleştirin.

Oyuna girdiğiniz zaman dil ayarlarının Türkçe olduğunu göreceksiniz. Eğer dil ayarlarında bir değişiklik olmazsa, bu durumda ayarlar menüsüne girip seçili dil menüsünden Türkçe dilini seçmeniz gerekecek.

Yama için yapacağınız işlemler bu kadar ile sınırlı. Çok nadir olsa da bu işlem sonrasında hata mesajları alabilirsiniz. Hata mesajı alırsanız, yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.