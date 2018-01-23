Clash Royale kartlar ile oynanan çevrimiçi gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Milyonlarca seveni bulunan Clash of Clans oyununun yapımcı firması Supercell tarafından yayınlamıştır. Oyun içerisinde Clash of Clans’tan tanıdığımız birçok karakter mevcuttur. Kartlar ile karşılıklı kule savunma, düello mantığı üzerine kurulmuş olan oyunda 3 dakika içerisinde rakibinizin 3 kalesini çeşitli saldırılarla alt etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu çevrimiçi olarak Dünya üzerindeki tüm kullanıcılarla oynayabilirsiniz.

Clash Royale ücretli mi?

Clash Royale reklamsız ve ücretsiz bir oyundur fakat oyundan aldığınız verimi arttırmak ve çeşitli özel güçlere daha kısa sürede erişim sağlamak için oyun içerisinden elmas satın alabilirsiniz.

Clash Royale kullanıcı adı değiştirme

Clash Royale’de seçtiğiniz kullanıcı adını değiştirebilmeniz için en az ”Seviye 4” olmanız gereklidir. Eğer yeterli seviyeye sahipseniz, Battle ekranının sağ üst köşesinde yer alan Ayarlar butonuna dokunun ve açılan menüde ”Change Name” butonuna tıklayın, sonrasında yeni kullanıcı adınıza sahip olabilirsiniz.

Clash Royale’de nasıl klan kurulur?

Clash Royale’de klan sahibi olabilmek için minimum ”Seviye 3” olmanız gereklidir. Eğer yeterli seviyeye sahipseniz 1000 altın ödeyerek kendi klanınızı oluşturabilirsiniz. Gerekli olan altını müsabakalara dahil olarak veya 60 elmas harcayarak elde edebilirsiniz.

Clash Royale bilgisayardan nasıl oynanır?

Clash Royale’i bilgisayarınızda, klavye ve fareyle tam ekran oynamanız mümkündür. Bilgisayarda Clash Royale oynamak için farklı seçenekler mevcut fakat en çok tercih edilen ve stabil olan Android emülatörü Bluestacks’ı kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bluestacks’ın son sürümünü indirip kurduktan sonra, bilgisayarınıza Clash Royale’in APK dosyasını indirin ve APK’ya sağ tıklayıp ”Birlikte aç-Bluestacks olarak çalıştır” yolunu izleyin.

Clash Royale büyü kartları ve özellikleri

Clash Royale’de bulunan büyü kartları mücadelelerin kaderini şekillendiren en önemli kartlardandır. Oyunun başlangıcında Ateş topu ve Oklar adlı iki büyü kartını kullanabiliyorsunuz. Seviyeler ilerledikçe toplamda 9 farklı büyü kartına erişebilirsiniz.

Clash Royale karakter kartları ve özellikleri

Clash Royale’de yer alan karakterleri yakın dövüş ve uzak dövüş olarak ikiye ayırmamız mümkün. Örnek verecek olursak bazı karakterler sadece yerden saldırabilirken uzak dövüş karakterleri uçarak saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Karakterlerin özellikleri ile ilgili oyun içi terimleri listeleyecek olursak:

Damage per Second: Karakterinizin bir saniye içerisinde karşı tarafa vermiş olduğu toplam zararı belirtir.

Hitpoint: Karakterinizin dayanıklılığını başka bir tabirle canını belirtir.

Targets: Karakterinizin havadan veya yerden saldırdığını belirtir.

Count: Karakterinizin tek bir kullanımda kaç birimlik bir ekipten meydana geldiğini belirtir.

Area damage: Karakterinizin alan zararını belirtir.

Clash Royale yapı kartları ve özellikleri

Clash Royale’de 10 farklı yapı kartı yer alır. Oyuna başlangıç yaptığınızda elinizdeki sadece ”Goblin Hut” adlı yapı kartı mevcuttur. Yapı kartları genelde savunma amaçlı kullanılır.

Clash Royale balon kartı nasıl kullanılır?

Clash Royale’de destansı olarak nitelendirilen kartlardan biri olan Balon, 800 kupaya sahip olmanızı gerektiren 3. Arena’da açılıyor. Oyundaki en efektif kartlardan biri olan balon havadan ilerleyerek kulelere bomba atar ve hasar alıp yok olma seviyesine geldiğinde patlaması için devasa bir bombayı aşağıya bırakır. Yalnızca yapılara saldıran balona karşı yapabileceğiniz en iyi savunma Minyon veya Ejderha Sürüsünü öne sürmektir.

Clash Royale kart seviyeleri nasıl artar?

Her mücadelenin sonunda sürpriz sandıklar karşınıza çıkar. Sandıklardan çıkan seviye kartlarına göre karakterlerinizi altın harcayarak güçlendirip, seviyelerini yükseltebilirsiniz.