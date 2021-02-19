Clubhouse, App Store’da 8 Milyondan Fazla İndirme Kaydetti!

Sosyal ağ uygulaması Clubhouse, son zamanlarda artan ilgi alanlarına yönelmeye başladığında bir sokak oturumu haline geldi. Uygulamanın artan popülaritesi, sosyal medya devleri Twitter ve Facebook’un benzer özellikler üzerinde çalışmaya başlamasına bile neden oldu. Uygulama şu anda iOS’a özel olsa da, bu popülerliğini yavaşlatmadı.

Bir araştırma şirketi App Annie, Clubhouse uygulamasının 16 Şubat’a kadar dünya çapında 8,1 milyondan fazla indirildiğini gösteren verileri yayınladı. Şaşırtıcı olan, 1 Şubat itibarıyla uygulamanın yalnızca 3,5 milyon kez indirilmiş olması. Böylece, kullanıcı sayısı 16 günlük bir süre içinde % 100‘ün üzerinde arttı.

Araştırma, uygulamanın popülerliğinin İngiltere, Almanya, Japonya, Brezilya ve Türkiye’de yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu, ani üstel büyümeyi açıklamıyor. Yüksek sayıların sorumlusu olarak önerebileceğimiz şey, Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg gibi uygulamayı kullandığı gösterilen şahsiyetler diyebiliriz. Yeni uygulamayı kullanarak sürekli olarak diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunan birkaç ünlü kişi de bulunuyor.

Clubhouse uygulaması, tamamen sesli sohbetlere dayanan benzersiz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların tümü gerçek zamanlı olarak birbirleriyle etkileşim kurabilen diğer insanlarla dolu odalar oluşturmalarına ve bunlara katılmalarına olanak tanır. Görüşmeleri kaydetmek mümkün olmadığından mahremiyet sorun değildir.

Şirketin, uygulamayı kararlı bir sürümde kullanıma sunmak ve ayrıca daha fazla kullanıcının davet edilmeden kaydolmasına izin vermek için çok çalıştığı bildiriliyor. Clubhouse, uygulamayı Android için de kullanıma sunmak istiyor.