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Clubhouse Nedir – Nasıl Kullanılır ?

Clubhouse nedir ? Uygulamayı nasıl indireceğinize ve kullanacağınıza dair bir bilgi rehberi oluşturduk...

Ayşen Sıla

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Clubhouse-

Son zamanlarda gittikçe kitlesini genişleten yeni sosyal medya rüzgârı Clubhouse, diğer sosyal medyaların aksine fotoğraf-video-mesaj üçgeninden kendini kurtarmış bir uygulama. Sosyal medyada sosyalleşme deneyimi yaşatan uygulamaya biraz daha yakından bakalım.

CLUBHOUSE

Clubhouse, sesli odalarıyla iletişim sağlamayı hedefleyen bir uygulama olarak Alpha Exploration CO tarafından geliştirildi. Davetiye kodu ile üye olabileceğiniz uygulama ilk olarak size ilginizi çeken başlıkları soruyor. Verdiğiniz cevaplar doğrultusunda sizi seçtiğiniz konulara benzer sohbetlerin döndüğü sohbet odalarına yönlendiriyor.

Fakat burada uygulamanın öne çıkan başka bir özelliğiyle karşılaşıyoruz: Sohbet odalarında konuşmak için izin almanız, uygulamada el kaldırarak izin alıyorsunuz, gerekiyor. Böylelikle sohbetlere sadece dinleyerek ya da hem dinleyerek hem de konuşarak katılma imkânınız oluyor.

Davetiye Kodu Nasıl Alınır?

Davetiye kodu alabilmeniz için uygulamayı kullanan başka bir arkadaşınız olması gerekiyor. Ya da başka sosyal medyalarda “clubhouse” etiketiyle kod bulabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

Önceden de belirttiğimiz gibi kodunuzu aldıktan sonra uygulamaya girmelisiniz. Sohbetlere katılıp, fikirlerinizi diğer sosyal medyaların aksine bilgi kirliliği ile dolu bir ortamdan ziyade belli edebilirsiniz. Konu başlığına göre katıldığınız odalarda grup kuranın sizin izin vermesi durumunda konuşmalara katılabiliyorsunuz. Eğer izin verilmezse yine de odanın içinde dinleyici olarak bulunabiliyorsunuz.

Clubhouse-

Nasıl Üye Olunur?

Uygulama henüz Android tarafından desteklenmediği için iOS bir cihazınız olmalı. iOS kullanıcısıysanız uygulamayı cihazınıza indirin ve e-posta yoluyla size gönderilen onaylama bildirisiyle bekletmeye alınacaksınız. Eğer bu şekilde direkt değil, davetiye aracılığıyla katılırsanız böyle bir listeye alınmıyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra istediğiniz sohbete katılabilir, dinleyen ya da konuşmacı olarak başka insanlarla tanışabilirsiniz. Belirtelim, Android’in de yakında uygulamayı destekleyeğiyle alakalı söylentiler de dolaşmıyor değil.

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