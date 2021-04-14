Clubhouse Uygulaması Android’e Mayıs Ayında Gelecek!

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse’un yakında Android sürümünü sunacağını ve böylece milyonlarca potansiyel uygulama kullanıcısına erişim sağlayacağına dair güçlü göstergeler var. Şu anda, en beğenilen ses uygulaması yalnızca iOS için kullanılabiliyor. Clubhouse kurucu ortağı Paul Davidson, Şubat ayında şirketin gelişmiş bir gelişme durumunda olduğunu ima etmişti.

Bu, bugün CNBC ve New York Times tarafından yapılan bir röportajla daha da doğrulandı. Davidson ve onun röportaj yaptığı kişi olan Microsoft’tan Bill Gates, Clubhouse uygulamasının Android sürümünün geliştirilmesine neden olan bir dizi sorunu tartıştı.

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Hızla yükselen uygulamanın Android sürümünün gerçekten yolda olduğunun bir başka göstergesi de, Clubhouse’daki bir uygulama geliştiricisinin ve bunu projelendiren Morgan Evetts’in birkaç tweetinden geldi. Android uygulamasının asıl lansmanı Mayıs 2021’de gerçekleşebilir.

Clubhouse uygulaması, iOS’ta yayınlanmasından bu yana büyük bir hit oldu. Davidson, şirket büyüme rakamlarını ve nihayetinde uygulama genişletme yoluyla gelirini ölçeklendirmeye çalıştığı için Android sürümünün geliştirilmesinin en önemli öncelik olduğunu ima etti.

Gerçekten de, Clubhouse’un küresel olarak büyümesi olağanüstü oldu. Popüler video paylaşım sosyal ağ sitesi TikTok’un sahibi olan Twitter ve ByteDance dahil, Çin içindeki ve dışındaki birçok marka, sesli sohbet platformunun alternatif sürümlerini piyasaya sürüyor.