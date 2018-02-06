Çocukların Güvenle Oynayabileceği 5 Mobil Oyun

Bildiğiniz gibi artık çocukların elinde oyuncaklar yerine tablet veya telefon bulunuyor. Oyuncakların yerine geçen tablet ve telefonlarla zaman geçiren çocukların hangi oyunları oynadıklarını belirlemek velilere kalıyor. Eğer çocuğu tableti elinden düşmeyen bir veliyseniz, çocuğunuzun zamanının verimli ve eğitici geçmesini sağlayabilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz çocuklara uygun olarak hazırlanmış eğitici mobil oyunları sıralayalım.

Barefoot World Atlas

Barefoot World Atlas, dünya üzerinden seçtilen herhangi bir ülke hakkında çocuğunuzun bilgilenmesini sağlayan bir yapım. Ülkelerin kültürü, mimari eserleri gibi konular hakkında bilgi veren aplikasyon buna ek olarak ülkelerin coğrafi konumlarını da öğreterek çocuğunuzu geliştiriyor. Eğitici görsellerin yanında soruların da yer aldığı uygulama 9-11 yaşındaki çocuklar için uygun görülüyor.

abc WOW!

Çocuklara İngilizce öğretmek için hazırlanmış bir uygulama olan abcWOW!, görselleriyle hem kelime hem harf öğreten bir İngilizce uygulaması olarak karşınızda. Şarkılar ile tüm alfabeyi keyifli bir şekilde öğreten uygulama, 5 yaş ve altı çocuklar için uygun görülüyor.

Star Walk Kids

Neredeyse her çocuğun uzaya karşı bir ilgisi bulunur ve sordukları sorularla bu ilgilerini gösterirler. Star Walk Kids ise çocuklarınızın evren ile ilgili merak ettikleri hemen hemen her şeyi öğrenmelerine olanak tanıyan bir çocuk mobil aplikasyonu. Görseller ve animasyonlar ile yıldızlar ve gezegenler hakkında detaylı bilgiler veren uygulama çocukların bilgilerinin sınanabileceği bölümler de yer alıyor. Bahsettiğimiz bu uygulama ise 6-8 yaş arasındaki çocuklar için uygun görülüyor.

TRT Tel Ali

TRT tarafından geliştirilen bir uygulama olan Tel Ali, çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmelerine imkan veren bir uygulama. Bu uygulamada çocuklar, sorulan sorulara doğru cevap vererek Ali’nin köprüden geçmesini sağlıyorlar. Öğretmenlerin ve pedagogların danışmanlığı ile geliştirilen bir ücretsiz çocuk oyunu. Uygulama 6 yaş üzerindeki çocukların kullanımı için uygun görülüyor.

5N1K: Neden?

5 yaş ve altındaki çocuklar için hazırlanmış olan 5N1K: Neden? adlı uygulama, eğitimciler tarafından planlamış. Farklı görsel örnekler ile sorular yönlendirerek çocukların neden-sonuç ilişkisi kurmasına imkan veren eğitici çocuk oyunu, 2015 yılında En İyi Çocuk-Eğitim Uygulaması ödülünün de sahibi olmuş.