Çok Uygun Fiyatlı Huawei Honor 7(2018) Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Honor 7 serisinde Honor 7X, Honor 7A ve Honor 7C gibi akıllı telefonlarını piyasaya sürdükten sonra bugün yeni bir 7 serisi telefonu tanıttı: Huawei Honor 7 (2018)

Huawei‘nin alt markası olarak bilinen Honor, Honor 7 (2018) akıllı telefonunu bugün tanıttı. Bu yeni telefon mütevazı özelliklerle dolu düşük maliyetli bir akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Yakışıklı 599 Yuan (93 $) gibi çok uygun bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

146,5 x 70,9 x 8,3 mm ölçülerindeki Honor 7 (2018) 142 gramlık ağırlığı ve minimalist bir tam ekran tasarımıyla geliyor. Üç renk varyantı ise siyah, mavi ve altın renklerini içerir. En-boy oranı 18:9 olan 5,45 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran 720 x 1440 piksel HD + çözünürlük üretiyor. Honor 7 (2018) ekranın yaydığı mavi ışığı filtreleyen bir göz koruması moduna da sahip. 1,5 GHz hızındaki dört çekirdekli işlemci içeren MediaTek MT6739 yonga seti telefonun içinde bulunuyor. Bu yeni model 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama içeren sadece tek bir seçenek ile geliyor. Telefon ayrıca bir microSD kart eklemek için özel bir yuvaya da sahip. En son Android 8.1 Oreo sürümünü ve EMUI’nin en son sürümü ile F2FS dosya sistemini barındırıyor. Üç parmak ile ekran görüntüsü alma işlevselliği ve ekranın uyanması için iki kez dokunma gibi özellikleri de sizlere getiriyor.

Ayrıca uygun fiyatına rağmen bu model, kullanıcının çevresine göre telefonun sesini otomatik olarak ayarlamasını sağlayan akıllı bir özellik ile birlikte geliyor. Fotoğraf açısından Honor 7 (2018) kullanıcıya f / 2.0 diyafram ile 13 megapiksellik bir arka kamera sağlar. Kamera modülü çift kamera kurulumuna benziyor ancak çift tonlu LED flaşın yanında sadece bir kamera bulunuyor. Güzellik modu, PDAF ve tam HD video çekimi gibi özellikler kameranın diğer özellikleri arasında görünüyor.

Honor 7 (2018)‘in ön tarafında güzellik modu olan 0 ila 6 parlaklık seviyesine sahip yumuşak ışıklı LED flaş ve otomatik-manuel ayar modu desteği gibi özelliklerle donatılmış 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Honor 7 (2018)‘de bulunan bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Honor 7 (2018) akıllı güç tasarrufu özelliği ile gelen 3020 mAh bataryası ile 9 gün bekleme süresi sunabiliyor. Telefon bataryasının 5V / 1A şarjını desteklediğini belirtelim.