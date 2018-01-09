Kim CES‘in hepsi de bir ton paraya mal olan yüksek teknoloji cihazlar ile ilgili olduğunu söyledi? Asus bu hafta, sinir bozucu küçük çerçeveleri görmek zorunda kalan birden fazla monitör kurulumuna sahip insanlar için oldukça yeni bir çözüm ortaya koydu.

Asus’un Çerçevesiz Kiti sürpriz bir şekilde düşük teknolojiye dayanan bir ürün. Gösterişli cihazlar yerine bir çok lensin monitörlere bazı açılardan bağlanarak çerçeveleri ortadan kaldıran bir ürün.

Asus‘a göre, 130 derece “en iyi izleme deneyimini sağlamak için kapsamlı testlerle belirlenen açı.” Bu açıdaki uzun mercek şeritleri üzerinden ekranların bağlanması, ışığın ekranların çerçevelerini barındıracak alan boyunca kırılmasını ve bağlantı monitörlerinden gelen görüntünün, çerçevesiz ve kesintisiz bir ekranın illüzyonunu yaratmak için birlikte harmanlanmasını sağlıyor.

Tabii ki bu mükemmel bir çözüm değil ve lens şeritleri tarafından görüntülenen görüntünün parlaklığı, ekrandaki LED’lerin ürettiği ışıktan oldukça farklı. Ancak oyun oynarken bu farklılık hiç farkedilmiyor.

Kit, ışık kırılmasının sihirbazının ötesinde güç veya özel araçlar kullanmadığından, farklı marka ve boyutlara sahip çok çeşitli monitörlerle de uyumlu. Fiyatlandırma ve stok durumu henüz mevcut değil, ancak Asus, Çerçevesiz Kit‘in 2018 yılı içerisinde satın alınabileceğini vaat etti.