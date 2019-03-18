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Color OS 6, Şık Tasarıma Sahip, Birçok Yeni Özellik Getiriyor

By Selin Polat

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Color OS 6 ozellikleri

Bugün Oppo, akıllı telefon platformunun en son arayüz sürümünü olan Color OS 6’yı tanıttı. Şimdiden Realme 3 , Oppo F11 ve Oppo F11 Pro ile birlikte geliyor. Ayrıca Oppo yöneticileri bu güncellemeyi kutlamak için bir araya toplandılar. Yeni arayüz Color OS 6 daha hafif bir renk şemasına dayanır, bazı performans geliştirme özellikleri ve bir uygulama penceresi sununuyor.

Yeni tasarım resmi web sitesine göre, “temiz ve pratik bir görsel deneyim” için ince çizgilerle basit beyaz arka plan getiriyor. Bu tür işletim sistemi özelleştirmesiyle ilgilenirseniz, daha az çizgi, yenilenmiş simgeler, yeni hareketler ve geliştirilmiş animasyonlar ilginizi çekecektir.

Bu güncellemenin bazı katmanları var ve bunlar Sistem Yükseltme, Uygulama Yükseltme ve Oyun Yükseltme’den oluşuyor. Ayrıca, oyunların ve bildirimlerin oyun oturumlarında sizi rahatsız etmesini önleyen Game Assistant ve tüm Twitch hayranlarınız için ekran kaydını da yapabiliyorsunuz.

Oyun Alanı, oyun deneyimini kişiselleştirmenizi sağlayan bir başka özelliktir. Aynı anda Wi-Fi ve 4G bağlantısını kullanan Smart Dual Channel Network’ü getiriyor, böylece güvenilir olmayan bağlantılarda bağlantı kopmuyor ve otomatik olarak 4G’ye geçiş yapıyor.

Color OS 6 Android Pie‘yi temel aldığından, ana ekrandan sola kaydırmayla erişilebilen yeni gezinme hareketleri, gelişmiş bildirim çubuğu ve yeniden tasarlanan Smart Assistant var.

Artık her şey AI (yapay zeka) ile ilgili olduğundan, Akıllı Sistem Yönetimi, süreçleri izler ve pili korumak için sık kullanılmayan arka plan uygulamalarını akıllıca durdurur.

KaynakGsmarena
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