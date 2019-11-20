ColorOS 7 ile Desteklenen İlk Telefon Oppo Reno 3 5G

Oppo bugün ColorOS 7‘yi Çin’deki düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Yeni arayüz beraberinde birçok yeni özellik getiriyor. Tabi ki kullanımı daha konforlu hale getirmek için tasarlandı.

ColorOS’un yeni sürümü gelecekteki birçok Oppo cihazında bir güncelleme ile kullanıma sunulacak. Ancak yeni çıkan telefonlarda doğrudan yüklü olarak gelecek. Üstelik Oppo, arayüzün ilk olarak Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3‘te yer alacağını açıkladı.

Oppo Reno 3, NSA ve SA 5G şebekelerini destekleyen 5G bir telefon olacak. Telefonun özellikleriyle ilgili detaylar şu anda bilinmiyor, ancak geçen ay Oppo ve Qualcomm’un Aralık ayında çift bantlı 5G telefonu tanıtacağını bildirildi. O zamandan beri, telefonun adı bilinmiyordu ancak şimdi Reno 3 olarak piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Reno 3 muhtemelen Qualcomm’un entegre bir 5G modeme sahip olan Snapdragon 7250 işlemci tarafından desteklenecek. Ancak telefonun gelecek yıla kadar satışa sunulmadı beklenmiyor. Sadece tanıtım söz konusu olabilir.

Qualcomm, Aralık ayı başında SM7250 de dahil olmak üzere yeni işlemcilerin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyecek. Büyük olasılıkla, yonga setinin örneklerini üreticilere göndermiştir ve bu örnekler Reno 3’ün piyasaya sürülmesi için kullanılacaktır. Ancak ticari miktarlar gelecek yıla kadar mevcut olmayacak. Bundan dolayı Reno 3 akıllı telefonu gelecek ay tanıtılabilir. Fakat kullanıcılara sunulması 2020’yi bulabilir.