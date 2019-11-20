Ana Sayfa Akıllı Telefon ColorOS 7 ile Desteklenen İlk Telefon Oppo Reno 3 5G

ColorOS 7 ile Desteklenen İlk Telefon Oppo Reno 3 5G

Oppo'nun özel arayüzü ColorOS 7 ile kutudan çıkacak ilk telefon Oppo Reno 3 5G olacak...

Muhammed Arslan

-

14
0
ColorOS 7 ile Desteklenen İlk Telefon Oppo Reno 3 5G

Oppo bugün ColorOS 7‘yi Çin’deki düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Yeni arayüz beraberinde birçok yeni özellik getiriyor. Tabi ki kullanımı daha konforlu hale getirmek için tasarlandı.

ColorOS’un yeni sürümü gelecekteki birçok Oppo cihazında bir güncelleme ile kullanıma sunulacak. Ancak yeni çıkan telefonlarda doğrudan yüklü olarak gelecek. Üstelik Oppo, arayüzün ilk olarak Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3‘te yer alacağını açıkladı.

Oppo Reno 3, NSA ve SA 5G şebekelerini destekleyen 5G bir telefon olacak. Telefonun özellikleriyle ilgili detaylar şu anda bilinmiyor, ancak geçen ay Oppo ve Qualcomm’un Aralık ayında çift bantlı 5G telefonu tanıtacağını bildirildi. O zamandan beri, telefonun adı bilinmiyordu ancak şimdi Reno 3 olarak piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Reno 3 muhtemelen Qualcomm’un entegre bir 5G modeme sahip olan Snapdragon 7250 işlemci tarafından desteklenecek. Ancak telefonun gelecek yıla kadar satışa sunulmadı beklenmiyor. Sadece tanıtım söz konusu olabilir.

Qualcomm, Aralık ayı başında SM7250 de dahil olmak üzere yeni işlemcilerin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyecek. Büyük olasılıkla, yonga setinin örneklerini üreticilere göndermiştir ve bu örnekler Reno 3’ün piyasaya sürülmesi için kullanılacaktır. Ancak ticari miktarlar gelecek yıla kadar mevcut olmayacak. Bundan dolayı Reno 3 akıllı telefonu gelecek ay tanıtılabilir. Fakat kullanıcılara sunulması 2020’yi bulabilir.

KaynakCnBeta
Önceki İçerikRealme 5s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikColorOS 7 Tanıtıldı – Yenilikleri ve Özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

IOS Haberleri

Apple, Iphone 11 İçin Akıllı Batarya Kılıfı Üretti!

Adından da anlaşılacağı gibi, Apple Iphone 11 akıllı şarj kılıfları size ek yedek güç verebilecek entegre bir şarj ile birlikte satışa sunulacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V30 Geekbench’te Görüntülendi!

Honor V30, beş gün içinde piyasaya sürülüyor. Lansman öncesinde, cihaz Geekbench kıyaslama platformunda, Huawei OXF-AN10 model numarası ile görüntülendi. Yaklaşmakta olan amiral...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

En iyi Apple Watch uygulamaları 2019!

En sevdiğimiz uygulamalar; yararlı, eğlenceli ya da hayatımızı biraz daha kolaylaştırıp güzelleştirdikleri için iyiki varlar. Listemize girmeden önce, iPhone'unuzdaki...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi 100W Süper Turbo Şarj Teknolojisini Akıllı Telefonlarla Buluşturmak İçin Sabırsızlanıyor!

Son yıllarda, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj teknolojisinde büyük adımlara tanık olduk. OPPO Reno Ace’in piyasaya sunulmasından önce, Xiaomi 100W...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei MatePad Pro Resmi Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Huawei, 25 Kasım'da MatePad Pro'yu Şangay kentinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Amiral gemisi tablet hakkında uzun süredir çeşitli sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.