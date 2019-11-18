ColorOS 7 Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Oppo'nun yaklaşan arayüzü ColorOS 7, kullanıcı deneyimini daha üst seviyeye çıkarmak için ekstra optimize ve performans sağlayacak...

Oppo, şirketin 20 Kasım’da Pekin’de bir etkinlik düzenleyeceğini kısa süre önce duyurdu. Etkinlikte en çok beklenen açıklamalardan birisi yeni nesil ColorOS 7 özel işletim sisteminin olması bekleniyor. Çünkü birçok akıllı telefon üreticileri yeni arayüzleri ile daha fazla kullanıcı çekmeye çalışıyor.

Resmi duyurunun yerine, şirket yaklaşmakta olan ColorOS 7 arayüzünün bazı özelliklerini ortaya çıkaran birkaç tanıtım videosu yayınladı. Şirket, kullanıcının uyku düzenini iyileştirmesine ve uyku sırasında rahatsız edilmemelerini sağlamasına yardımcı olacak bir Focus Modu sunacak.

Daha önce şirket AI tabanlı tek tuşla video düzenlemeyle “Sloop Recording” adlı bir video düzenleme özelliğine işaret etmişti. Ayrıca ColorOS 7 işletim sistemi, yeni oyun hızlandırma özellikleri sunuyor. Oyunları oynarken, arka plandaki uygulamaları optimize edecek. Görüntü kalitesini, kare hızını ve çözünürlüğü düşürmeden mükemmel bir oyun deneyimi sunacağı söyleniyor.

Oppo’nun yaklaşmakta olan özel kullanıcı arayüzü, kullanıcı arayüzünün daha optimize olacağı ve kullanıcılara konfor ve verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanacak. ColorOS 7 ile gelen özellikler hakkında daha fazla bilgi için, 20 Kasım’da resmi tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.

Ayrıca şirketin bu yeni güncellemenin yol haritasını ve uyumlu akıllı telefonların listesini kısa süre sonra açıklamasını bekleniyor. Ayrıca Realme CEO’su Madhav Sheth’in onayladığı gibi, ColorOS 7’nin Realme akıllı telefonlar için özel bir sürümü de olacak.