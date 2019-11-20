ColorOS 7 Tanıtıldı – Yenilikleri ve Özellikleri

Oppo’nun Çin’de düzenlediği etkinlikte şirketin özelleştirilebilir arayüzü olan ColorOS 7 arabirimi tanıtıldı. Yapılan açıklama da mevcut ColorOS kullanıcılarının 300 milyondan fazla olduğu ileri sürülmüştür.

Üstelik bu kadar geç tanıtılmasının sebebi ise 40’tan fazla ülke ve bölgeye yönlendirildiği, 80’den fazla dile çevrildiğinden kaynaklı olmuştur. Hemen aşağıda resmi açıklamalara göre ColorOS 7 ile gelen özelliklerin bazılarını sizler için sıraladık.

Çerçesiz telefon konsepti geliştirildi : görsel yorgunluğu yavaşlatan daha konforlu bir renk sistemi artık var. Simgeler daha hafif ve daha çeşitlidir. Özel olarak boyutlandırmanıza olanak sağlayacak.

: görsel yorgunluğu yavaşlatan daha konforlu bir renk sistemi artık var. Simgeler daha hafif ve daha çeşitlidir. Özel olarak boyutlandırmanıza olanak sağlayacak. Yeni sesler eklendi: ColorOS 7, basit insan dilinin sesini sistematik olarak tasarlamak, gerçek fiziksel dünyanın sesini taklit etmek ve kulağa daha hoş sesler getirmek için için tanınmış Danimarkalı ses şirketi ile işbirliği yapıyor.

Sistem sayfası basitleştirilmiştir : Etkileşim ve deneyim daha akıcı hale getirilmiştir. ekranı ikiye bölerek işlemlerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Yeni üç parmaklı alan ekran yakalama işlevi, artık daha seri.

: Etkileşim ve deneyim daha akıcı hale getirilmiştir. ekranı ikiye bölerek işlemlerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Yeni üç parmaklı alan ekran yakalama işlevi, artık daha seri. Sistem geneli karanlık mod: Diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi karanlık mod artık ColorOS’ta da var. Daha rahat bir görsel deneyim için göz koruma moduyla geliyor

Daha hızlı animasyonlar: Yüksek kuantum hızına sahip yeni kuantum animasyon motoru, fiziksel sezginin hızı ve ataletine, daha yumuşak ve etkileşimli bir deneyim için yeni sistem animasyonu doğrultusunda Bezier eğrisi farkını kullanıyor.

Arayüzde Yapılan Değişiklikler

oMem akıllı bellek optimizasyonu ve oSense işlemcinin aktif programlamasıyla birlikte oComp uç bulut akıllı derlemesi bir araya geliyor. Uygulama başlatma hızı ve sistem kaynağı kullanım verimliliği artırıldı. Sistem akıcılığı %30 artırıldı, oyun kare hızı daha yüksek ve dokunma tepkisi daha hızlı.

Breeno asistanı artık var: İletilerinizi dilediğinize göre şekillendirmeniz artık mevcut. Breeno sürüş modu ile akıllı aracınızı ellerinizi serbest bırakacak sürebilirsiniz. Breeno uyku modu, iyi uyumanıza yardımcı olur. Breeno otomatik talimatlar, özel tetikleme sahneleri ve işlemler otomatik olarak Wi-Fi Fi’ye bağlanır.

Kamera alanında yeni modlar: Portrait Beauty 2.0, Polar Gece Modu, Süper Sarsıntı, acemi, tek bir tıklamayla Soloop video kaydedici, yeni albüm etkileşimi, çekimden düzenlemeye birçok yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor.