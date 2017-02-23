ColorWare, AirPods’lar İçin 58 Renk Seçeneği Sunuyor

Her ne kadar Apple‘ın kablosuz kulaklıkları AirPods‘a direk Apple’dan sahip olmak için altı hafta beklemeniz gerekse bile, ColorWare firması istediğiniz renkte özelleştirilen AirPods kablosuz kulaklıkları mağazasında satışa başladı.

ColorWare firması diğer firmalar gibi kaplama yapmak yerine boyanıyor. Firma daha önce dizüstü bilgisayarları ve oyun konsolları gibi daha büyük ürünler üzerinde çalışmıştı. Apple’ın kablosuz kulaklıkları için parlak ve mat olmak üzere 58 renk seçeneği sunulmakta. Özelleştirme konusunda bir adım daha ileri gitmek isteyenler için kasayı boyayabilme seçeneği de sunulmakta.

AirPods kablosuz kulaklıklarını özelleştirmek 289 dolara mal olmakta ve eğer kasayı da özelleştirmeye karar verirseniz, size ek 30 dolara mal oluyor. Eğer sadece bir çift kulaklık isterseniz Apple Store‘dan veya katılımcı bir perakende satıcıdan 159 dolardan satın alabilirsiniz, her iki şekilde de teslimat için yaklaşık altı hafta bekliyorsunuz.