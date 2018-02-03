2017 yılının Ekim ayında duyurusu yapılan Commodore 64 mini için çıkış tarihi sonunda duyuruldu.

Tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayarı olmayı başarmış olan C64’ün yarısı boyutunda olacak olan C64 mini, klasik oyunları tekrar keyifle oynamanıza olana sunacak. Bildiğiniz gibi eski konsollara sahip olsanız bile modern TV’lere bağlamak için gerekli portlar eski cihazlarda yer almıyor. Bu durumda nostalji yaşamak istediğinizde emülatörler veya oyun konsolları kullanmak zorunda kalıyorsunuz.

Retro Games’in piyasaya çıkaracağı cihazın tam satış tarihi de sonunda resmi olarak duyuruldu. Yapılan duyuruya göre C64 mini 29 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak. Orijinal tasarımdan farklı olarak USB portlarına sahip olan cihazda 64 adet oyun sunulacak.

Bunun dışında cihazın nasıl bir dağıtımı yapılacağı ve ilk olarak hangi ülkelerde satılacağı ile ilgili detaylar konusunda bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşacağız.