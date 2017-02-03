Conan Exiles Sistem Gereksinimleri için en ideal PC donanım gereksinimleri şöyle; Ekran kartınız en kötü Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 370 olmalı. İşlemci için ise minimumda Core i3-4150 3.5GHz ya da AMD Phenom II X4 965 olmalı. Eğer iyi seviyelerde oynamak istiyorsanız ise intel Core i7-950 Quad 3.06GHz işlemciye sahip olmanız gerekmektedir.

Conan Exiles, açık dünya hayatta kalma deneyimi; Bir tanesi kendi başlarına oynamak ya da ekip kurmak ve toprakları yamyamlık bir grup olarak dolaşmak olanağı. Tipik hayatta kalma biçiminde, oyuncular silah ve aletler hazırlamak için ağaçlar ve benzeri hayvanları avlamak, hayvan avlamak, Hayatta kalabilmek için sığınma evleri, ve düşmanları taklit etmek için ölümcül başak tuzakları gibi detayları içeriyor.

Conan Exiles Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-4150 3.5GHz ya da AMD Phenom II X4 965

Ekran kart: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 370

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 35 GB

Conan Exiles İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-950 Quad 3.06GHz ya da AMD FX-8150

Ekran kart: Nvidia GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon Pro Duo 8GB

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 35 GB

Conan Exiles Videosu (Trailer)