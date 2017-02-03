Conan Exiles Sistem Gereksinimleri için en ideal PC donanım gereksinimleri şöyle; Ekran kartınız en kötü Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 370 olmalı. İşlemci için ise minimumda Core i3-4150 3.5GHz ya da AMD Phenom II X4 965 olmalı. Eğer iyi seviyelerde oynamak istiyorsanız ise intel Core i7-950 Quad 3.06GHz işlemciye sahip olmanız gerekmektedir.
Conan Exiles, açık dünya hayatta kalma deneyimi; Bir tanesi kendi başlarına oynamak ya da ekip kurmak ve toprakları yamyamlık bir grup olarak dolaşmak olanağı. Tipik hayatta kalma biçiminde, oyuncular silah ve aletler hazırlamak için ağaçlar ve benzeri hayvanları avlamak, hayvan avlamak, Hayatta kalabilmek için sığınma evleri, ve düşmanları taklit etmek için ölümcül başak tuzakları gibi detayları içeriyor.
Conan Exiles Videosu (Trailer)