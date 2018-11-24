Çinli üreticiler akıllı telefon dünyasına hakim olmaya başladı. Belki ilk sırada değil ancak genel değerlendirmede Çinli firmaların önde olduğunu görebiliyoruz. Adını duyduğumuz ve giderek ünlenen Çinli firmalar bir yana, çok fazla öne çıkmayan ancak telefonları konuşulan birçok Çinli marka da var. Bunlardan birisi olan Coolpad, geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı telefon modelli daha tanıttı. Coolpad m3 adıyla tanıtılan yeni akıllı telefon, hem tasarımı hem de sistem özellikleriyle yeni nesli yansıtmayı da başardı. Dilerseniz hemen Coolpad m3 akıllı telefonlarının özelliklerine bakalım.

Coolpad m3 Tasarım Özellikleri

Coolpad m3 akıllı telefonlarının yeni nesli yansıttığı ilk kısım tasarım özellikleri. Çok ince çerçeveler kullanan akıllı telefon özel bir çentik alanına sahip. Çentik alanı kamera ve diğer sensörlerin bulunduğu alan olarak dikkat çekiyor.

Bunun dışında yeni modelin ekranı oldukça geniş. Başta belirttiğimiz gibi çerçeveler gerçekten diğer modellere göre ince. Ekranın yanlarında kavisli bir yapı söz konusu ve bu kısımlarda çerçeve yok. Üst kısımda da sadece çentik alanı ve alt kısımda oldukça ince çerçeveler var.

Tasarım kısmında dikkat çeken diğer detayların kulaklık girişi olduğunu ve şarj bölümünün üst kısma taşınması olduğunu ekleyelim. Bunlar tasarım konusunda son detaylarımız olacak.

Coolpad m3 Tüm Özellikleri

Yeni akıllı telefonlar çok üstün bir sistem özelliği sunmuyor. Fiyatına göre, fiyat performans serilerinden beklenen özelliklerin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ekran kısmında 5.85 inçlik bir panel kullanan Coolpad m3, 1512 X 420 piksel gibi oldukça farklı bir çözünürlük değeri sunuyor.

Bu çözünürlük değeriyle beraber görüntü kalitesinin oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ekran özelliklerinden sistem özelliklerine geçtiğimiz zaman ise MediaTek MT6750 işlemcilerini görüyoruz. Yine giriş seviyesi niteliğinde olan işlemciler, 4 GB RAM bellek miktarıyla desteklenmiş durumda. Depolama alanı kısmında da yine 32 GB gibi standart bir değer dikkat çekiyor.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman arka kısımda çift kamera görüyoruz. 13 MP + 5 MP değerinde çift arka kameranın ön kısımda 5 MP değerinde ana kamerayla desteklendiği görülüyor. Bunun dışında ekstra bir kamera detayı yok. Tüm bu özelliklerle beraber Coolpad m3 akıllı telefonlarının fiyatının ise yaklaşık 610 TL gibi bir rakama sahip olacağını da ekleyelim. Tabii ki bu rakam vergilerin dahil olmadığı rakam.