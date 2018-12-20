Planlandığı gibi, Coolpad bugün Mega serisi altında üç yeni akıllı telefonu tanıttı. Yeni Coolpad Mega 5, Mega 5M ve Mega 5C akıllı telefon modelleri, Xiaomi, Oppo, Vivo ve tabii Samsung gibi dev liderlere benzer teklifleri amaçlayan bir seridir.

Ülkemizde fazla yaygın olmasa da Orta Asya ülkelerinde oldukça ün yapmış bir marka olan Coolpad orta ölçekli telefonlar konusunda oldukça iddialıdır.

Mega 5 modeli bünyesinde bir çok özelliği barındırdığı için, diğer iki modele göre daha ön plandadır. Özellikleri arasında, 18:9 en-boy oranı, çift kamera kurulumu, arkaya monteli bir parmak izi sensörü ve özel bir microSD kart yuvası vardır. Ayrıca Coolpad Mega 5, daha büyük bir ekrana, daha üst düzey bir işlemciye, daha fazla RAM’e ve tabii ki daha fazla depolama alanına sahip oluyor.

Coolpad Mega 5 – Özellikleri

5.7-inch (1440 × 720 pixels) HD+ 18:9 2.5D kavisli cam ekran

1.5GHz Quad-Core MediaTek MT6739 64-bit işlemci. Ayrıca PowerVR Rogue GE8100 GPU desteği

3GB RAM, 32GB depolama, microSD ile artırılabilir hafıza

Android 8.1 (Oreo)

Çşft SIM

13MP arka kamera, LED Flaş, 0.3MP (VGA) ikincil kamera

5MP selfie kamerası

Parmak izi okuyucu, Face Unlock

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3000mAh batarya

Mega 5M modeli de aynı zamanda 18:9 ekrana sahiptir. Ancak Mega 5 modelindeki bazı güzelliklerden yoksundur. Mega 5C, 16:9 en-boy oranı ve biraz da düşürülen özelliklere sahiptir. Aşağıda tam özelliklerine göz atabilirsiniz;

Coolpad Mega 5C – Özellikleri

5.45-inch 18:9 en-boy oranı ekran

1.3GHz Quad-Core processor

1GB RAM, 16GB depolama, microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir hafıza

Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM

5MP arka kamera, LED Flaş

5MP selfie kamerası

Face Unlock

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

2500mAh batarya

Fiyatları ve Renk Seçenekleri

Coolpad Mega 5 modeli 99 Dolar;

Coolpad Mega 5C modeli 65 Dolar;

Coolpad Mega 5M modeli 58 Dolardır.

Söz konusu telefonların renk seçenekleri ise üç tanedir. Bunlar mavi, altın rengi ve koyu gri’dir.