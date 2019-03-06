Corning Katlanabilir Gorilla Glass Üzerinde Çalışıyor!

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, tam ekran tasarımı ve farklı ekran çentik stilleri akıllı telefon endüstrisinde yükselek trend oldu. Bu yıl 5G ve katlanabilir akıllı telefonlar ise yeni bir trendi başlattı.

Şimdiden 5G teknolojisiyle gelen birkaç akıllı telefon dahi tanıtıldı. Bunlara ek olarak bazı akıllı telefon üreticileri de kendi 5G destekli amiral gemilerini piyasaya sürecek. Ancak 5G alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmadığı için bu yıl muhtemelen her ülkeye ulaşmayacaklar.

5G destekli amiral gemilerinin yanı sıra, Galaxy Fold ve Mate X gibi katlanabilir akıllı telefonlarda piyasaya sürüldü. Tabi ki bazı şirketler yeni katlanabilir cihazlarını yıl sonuna kadar duyuracak.

Söz konusu bu hassas cihazların ekran koruması olduğunda, Corning şirketi ön plana çıkıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, katlanabilir telefonlar için ekran koruyucusu üretmeyi planladığı ortaya çıktı.

Mate X gibi katlanabilir telefonlar ekranın bükülmesini sağlayan plastik polimerler kullanıyor. Durum bu şekilde olunca da plastik ekranlar belirli sayıda bükülmeden sonra kırışmaya başlayacak. Ayrıca çizilmelere karşı daha oldukça hassastırlar.

Bu denli hassas olan Galaxy Fold ve Mate X modellerinin 2000 dolar civarında satıldığını düşünürsek, kimse böyle bir risk almak istemez. Ayrıca ekran değişimi söz konusu olduğunda ucuz olacağını düşünmeyin.

Gelecek katlanabilir telefonlarda daha sağlam bir ekran için Corning, oldukça iddialı bir adım atacak gibi duruyor. Bu sayede verilen paraya göre daha kaliteli ekran camlarına sahip olmak mümkün olacak.