Microsoft, bugün Cortana için kullanıcıların Google hesaplarını bağlamasına olanak tanıyan büyük bir yeni özellik sundu. Şu an için bu özellik yalnızca Windows 10‘da yaşıyor gibi görünse de, iOS ve Android‘de kısa sürede görmeniz gerekiyor.

Hesabınızı Cortana’yı açarak, Not Defteri sekmesine giderek ve Bağlı Hizmetler’in altında bir hizmet eklemeyi seçerek bağlayabilirsiniz. Gmail olarak görüntülenecek olmasına rağmen bunu Takvim gibi diğer Google hizmetlerini yönetmek için kullanabilirsiniz. Ne yazık ki, şu anda yalnızca bir tane Google hesabı ekleyebilirsiniz, bu nedenle benim gibi iseniz, işinizle kişisel hesaplarınız arasında seçim yapmanız gerekecek.

Bazı komutlar işe yarıyor görünürken, bazıları çalışmıyor gibi görünüyor. Cortana’ya Google Takviminizde hangi etkinliklerin olacağını sorabilirsiniz, ancak ilk kez bildirilen komutların Gmail için henüz mevcut olmadığı görülüyor. Açıkçası, daha fazla işlevselliğin yakında gelmesi bekleniyor.

Aslında, Microsoft henüz resmi olarak bunu açıklamadı, bu nedenle yakın zamanda bunu duyurabilir.