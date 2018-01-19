Oyun dünyasında kilit taşları yavaş yavaş değişiklik göstermeye başladı. Uzun süredir devam eden alışkanlıkların yerini yeni akımlara bırakmaya başladığını gördük. Bu alanda yeni popülarite ise PUBG oyunu oldu. Beta versiyonu yayınlandığı andan bu yana sürekli rekor seviyelerini bir çıta üste taşımayı başaran yapım, bir başka dev olan Counter Strike Global Offensive dönemini bile sona erdirmeye başladı. Bu durumun etkisini atmak için ise ESL yeni bir karar daha açıkladı.

Counter Strike Global Offensive Sadece Facebook Yayınlarında

ESL tarafından açıklanan karara göre Counter Strike Global Offensive turnuvaları, sadece Facebook platformu üzerinden yayınlanacak. Aslında oyun turnuvaları denildiğinde en çok ilgi çeken ve yakından takip edilen Counter Strike Global Offensive turnuvalarının çoklu platformlar üzerinden canlı olarak yayınlandığını ve bu canlı yayınların milyonlarca izleyici kitlesi olduğunu biliyoruz.

Fakat yeni alınan karara göre artık bu çoklu platform desteğinden söz etmek mümkün olmayacak. Bunun yerine kullanıcıların sadece Facebook canlı yayını üzerinden turnuvaları izlemesi sağlanacak.

ESL tarafından haberin duyurulmasının hemen ardından, beklenmedik gelişmelerin yaşandığını da ekleyelim. ESL yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da bu gelişmelerden söz edildi. Yapılan araştırma sonrasında yetkililer tarafından %15 oranlarına varan bir izleyici kitlesi kaybı yaşanacağı belirtildi.

Bu rakamların sadece Counter Strike Global Offensive için geçerli olmayacağı da açıklanan bilgiler arasında. Öyle ki başka oyunlar içinde çoklu platform desteğinin kesileceği ortaya çıktı. Bu oyunların içerisinde en çok dikkat çeken ikinci büyük oyuncu ise “One Dota 2” yayınları olacak. Her iki yapımında tüm turnuvalarının sadece Facebook üzerinde yayınlanmasının arkasında yatan nedeni de açıklamadan geçmeyelim.

Geri Adım Atılabilir

ESL, PUBG ve benzeri yapımların eski alışkanlıkları değiştirmesi sonrasında yeni bir kitle oluşturmak istiyor. Şu an için PUBG turnuvaları ve e-spor etkinlikleri yok. Daha doğrusu Counter Strike oyunu kadar gelişmiş ve genişlemiş bir kitleye hitap edilen durum söz konusu değil. İşte burada değişiklikler yaşandığını görmek mümkün olacak.

PUBG yayılmadan Facebook gibi 2 milyar kullanıcının bulunduğu platform turnuvalar konusunda ele geçirilmeye çalışılacak. %15’lik bir izleyici kitlesinin kaybedilmesi neticesinde uzun vadede daha geniş bir kitle kazanılmasının sağlanacağı belirtiliyor. Sonuç nasıl olacak bilmek pek mümkün değil ancak izleyici durumlarına göre bu kararlardan geri dönülebilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.