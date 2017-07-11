Crack Yazılımları Güvenli Mi? Zararları Neler?

Bilişim sektöründe özellikle de yazılımcılar kendi para kazanabilme adına öğrenmiş oldukları işi sürdürüyorlar. Bilişimcilerin, yazılımcıların öğrenmiş oldukları işe gelirsek, bu iş programlama dilleri vasıtası ile insanlara çeşitli faydalar sağlayabilecek, onların hayatlarını kolaylaştıracak yazılımlar ortaya çıkarmaktır. Çoğu zamanda bir yazılımcı bir yazılımı hayata geçiriyorken genel anlamda birden çok şirket ile beraber bu işi gerçekleştirirler.

Oluşturmuş oldukları bu programları da ücretlendirerek insanlara satarlar. Paralarını da bu şekilde kazanırlar. Fakat kötü niyetli birçok kişi de bu yazılımları crack eder ve web sitelerinde paylaşırlar. Web sitelerinde paylaşarak çeşitli reklamlardan para kazanırlar ve kazanmakta oldukları paralar vasıtası ile de daha çok yazılım kırmaya çalışırlar. Yine bazı kötü niyetli kişiler de sadece isimlerini daha çok kitleye duyurmak, hava yapma amacı ile yazılımları crack ederler ve yüksek oranlarda para kazanırlar.

Crack Yazılım Tehlikeli Mi?

Bir crack edilmiş olan programın sisteminize herhangi bir zarar verip vermeyeceğini bir kaç şekilde anlayabiliriz. Eğer ki bir program önemli, piyasa üzerinde de ücretsiz versiyonu olmayan bir çeşit program ise ve daha yeni yayınlanmış ise ve bu yazılım cracklenmiş ise ve yine bu yazılımı güvendiğiniz kişiler paylaşmamışsa o büyük ihtimalle virüsdür. Tehliekli bir yazılımdır. Arka kapı içeriyordur.

Yine bir yazılımın son sürümü çıkmıştır ve üstünden bir kaç hafta geçmiştir ve yine bildiğiniz tanıdığınız bir site paylaşmaktadır ve yazılımı kullanan kişiler referans olmuşsalar, sistemlerine virüs bulaşmadığına dair garanti veriyorsalar çeşitli yorumlar ile bu yazılım içerisinde virüs olma oranı oldukça azdır. Ancak yine tam güvenli değildir.

Yine programı özel birş ekilde size birisi göndermişse ve piyasada crack edilmiş hali hala yoksa büyük ihtimalle yazılım bir virüstür ve bu anlamda çok dikkatli olmalısınız.

Tehlikeli Yazılımlardan Nasıl Korunuruz?

Tehlikeli yazılımlardan korunabilmemizin birçok yolu var. En önemlisi bilgisayarınıza veritabanı oldukça güncel olan güçlü bir antivirüs programı yüklemek olacaktır. Bu güçlü antivirüs programı ile beraber sisteminizi gerçek anlamda koruyabilirsiniz. Yine tarayıcınıza da zararlıları engelleyecek bir çeşit eklenti kurmanızı tavsiye ediyoruz.