Crackdown 3 Sistem Gereksinimleri

Crackdown 3 PC oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Aşağıda detaylarını görebileceğiniz gibi oyunun bilgisayarınızı epey bir zorlayacak donanım ihtiyaçları bulunuyor.

Minimum ayarlarda oynamak için işlemcinizin Core i5-4460 3.2GHz ya da AMD FX-8350 benzeri modellerde olması gerekiyor. En az 8 GB Ram ve GeForce GTX 760 ve muadili bir ekran kartı ihtiyacınız olmalı.

İdeal ya da en iyi ayarlarda oynamak için ise, Core i7-4790 4-Core 3.6GHz işlemci ya da AMD FX-8370 işlemcisi olmalı. Ekran kartı olarak da GeForce GTX 980 Ti 6GB modeli yeterli görülmüş. Son olarak Ram 16 olmalı.

Crackdown 3 oyun konusu: Crackdown, Microsoft 2014 E3 konferansında açıklanan Xbox One oyunudur. Oyun Crackdown franchise’ın bir parçası. Şu anda daha fazla ayrıntı bilinmiyor. Ama PC için ideal gereksinimleri paylaşıldı. Aşağıda detayları ile birlikte bulabilirsiniz.

Crackdown 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz ya da FX-8350

Ekran kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R7 260X v3

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 12

Gereken boş disk alanı: 55 GB

Crackdown 3 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-4790 4-Core 3.6GHz ya da FX-8370

Ekran kartı: GeForce GTX 980 Ti 6GB veya Radeon R9 FURY X 4GB

Ram: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 12

Gereken boş disk alanı: 55 GB

Crackdown 3 Videosu (Trailer)