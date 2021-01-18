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Cyberpunk 2077 PS5 ve Xbox Series X Platformlarına Ne Zaman Gelecek?

The Witcher'ın geliştiriciliğini de yapmış olan CD Projekt, Aralık ayında çıkardığı Cyberpunk 2077 oyununu yeni nesile ne zaman sunacak?

Yunus Emre Çakır

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Cyberpunk 2077

Bilindiği üzere 2020 yılının oyun dünyasına damga vuran oyunu Cyberpunk 2077 olmuştu. Oyunun PC sürümünde pek fazla sorun olmasa da PS4 ve Xbox versiyonları oldukça fazla hatayı içerisinde barındırmıştı. Bundan dolayı geri iade yapılan Cyberpunk 2077, yine de yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Bugün ise yeni bir haber ortaya çıktı. CD Projekt, oyunun PS5 ve Xbox Series X / S sürümlerinin ne zaman çıkacağı konusunda bir plan yayınladı. Yayımlanana bu plana göre şirket oyunu PS5 ve Xbox Series X / S için 2021 yılının ikinci yarısında sunmayı hedefliyor.

CD Projekt tarafından yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, yeni nesil konsollarda büyük iyileştirmelere sahip olacak. Aynı zamanda yeni nesil konsolların sunduğu yüksek tazeleme hızı ve yükleme sürülerinde ki hızlılık sayesinde oyun daha iyi görüntü ve hız kalitesi sunacak. Yeni nesil konsollar ile birlikte Cyberpunk 2077, önceki nesil konsollarda yaşadığı teknik hataları yaşamayacaktır.

Bununla birlikte Cyberpunk 2077‘ye PS4‘te sahipseniz PS5 versiyonu çıktığında ücretsiz geçiş yapabileceksiniz. Aynı durumda Xbox kullanıcıları içinde geçerli. Ayrıca geliştiricinin daha önce dile getirdiği ücretsiz DLC’ler ise yine 2021 yılınında ilk yarısında gelecek.

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