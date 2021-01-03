Ana Sayfa Oyun Sistem Gereksinimleri Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077 oynayabilmeniz için bilgisayarınızın ne gibi donanımlara sahip olacağını açıklıyoruz. Hem minimum hem de en iyi ayarlarda oynayabilmek için hangi donanım seviyelerine ihtiyacınız olacak.

Selin Polat

-

0
Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan Kaldıracağını Duyurdu

Cyberpunk 2077‘ye ait resmi sistem gereksinimlerini açıklıyoruz. GPU için minimum gereksinimler GeForce GTX 780 veya Radeon RX 470‘dir. Ve CPU, Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310‘dur. Bu nedenle bu özellik, başlangıçta beklendiği kadar yüksek değildir. Bilgisayarınız bu PC gereksinimlerini karşılayabilir veya daha iyisini verebilir mi?

Cyberpunk 2077 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
  • RAM: 8 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit
  • VİDEO KARTI: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
  • PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ: 5.0
  • VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.0
  • GEREKEN DİSK ALANI: 70 GB
  • ÖZEL VİDEO RAM: 3 GB

Cyberpunk 2077 Önerilen Gereksinimleri

  • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • RAM: 12 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • VİDEO KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590
  • PİKSEL GÖSTERGESİ: 5.1
  • VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.1
  • GEREKEN DİSK ALANI: 70 GB
  • ÖZEL VİDEO RAM: 6 GB

Bilgisayarım Cyberpunk 2077’yi Çalıştırabilir mi?

Cyberpunk 2077, 2020’nin en heyecanlı oyunu, 10 Aralık’ta son kullanıcı için piyasaya sürüldü. CD Projekt Red lansmanı birçok kez erteledi, ancak sonunda gerçekleşti. Bugün yayınlanan harika bir yeni oyun fragmanında, geliştiriciler bu oyunun yeni nesil açık dünya oyunu olacağından övünüyorlar.

Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimleri aslında bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla‘dan biraz daha düşük. Bu bilim kurgu harikasını en üst düzeye çıkarmak isteyen oyuncular, GPU’ları için en azından bir GeForce GTX 1060 veya bir Radeon R9 Fury‘ye ihtiyaç duyacaklar.

Cyberpunk 2077 Trailer

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077'ye ait resmi sistem gereksinimlerini açıklıyoruz. GPU için minimum gereksinimler GeForce GTX 780 veya Radeon RX 470'dir. Ve CPU, Intel Core i5-3570K veya...
Devamını Oku
Oyun

PS5 İçin Oynanabilir 5 Güzel Oyun Listesi

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürmüştü. Aradan geçen neredeyse 3 ay kadar bir sürede...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Buds Pro’nun Yeni Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung'un 14 Ocak 2021 tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğe az bir zaman kaldı. Firmanın yapacağı etkinlikte Galaxy S21 ve Galaxy Buds Pro gibi yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G Stylus 2021 Detaylı Şekilde Ortaya Çıktı!

Motorola, geçtiğimiz yıl kasım ayında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. İlerleyen günlerde çıkan bazı sızıntılar ile bu haber daha da kesinleşmişti. Bugün çıkan...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Nubia’nın Snapdragon 888 İşlemcisine Sahip Yeni Cihazı Göründü!

Bilindiği üzere Snapdragon 888 işlemcisiyle ortaya çıkan ilk akıllı telefon Xaomi tarafından gelen Mi 11 olmuştu. Bugün ise ortaya çıkan bir Geekbench sonucuyla Nubia...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014