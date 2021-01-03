Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077‘ye ait resmi sistem gereksinimlerini açıklıyoruz. GPU için minimum gereksinimler GeForce GTX 780 veya Radeon RX 470‘dir. Ve CPU, Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310‘dur. Bu nedenle bu özellik, başlangıçta beklendiği kadar yüksek değildir. Bilgisayarınız bu PC gereksinimlerini karşılayabilir veya daha iyisini verebilir mi?

Cyberpunk 2077 Minimum Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit

VİDEO KARTI: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ: 5.0

VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.0

GEREKEN DİSK ALANI: 70 GB

ÖZEL VİDEO RAM: 3 GB

Cyberpunk 2077 Önerilen Gereksinimleri

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

VİDEO KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590

PİKSEL GÖSTERGESİ: 5.1

VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.1

GEREKEN DİSK ALANI: 70 GB

ÖZEL VİDEO RAM: 6 GB

Bilgisayarım Cyberpunk 2077’yi Çalıştırabilir mi?

Cyberpunk 2077, 2020’nin en heyecanlı oyunu, 10 Aralık’ta son kullanıcı için piyasaya sürüldü. CD Projekt Red lansmanı birçok kez erteledi, ancak sonunda gerçekleşti. Bugün yayınlanan harika bir yeni oyun fragmanında, geliştiriciler bu oyunun yeni nesil açık dünya oyunu olacağından övünüyorlar.

Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimleri aslında bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla‘dan biraz daha düşük. Bu bilim kurgu harikasını en üst düzeye çıkarmak isteyen oyuncular, GPU’ları için en azından bir GeForce GTX 1060 veya bir Radeon R9 Fury‘ye ihtiyaç duyacaklar.

Cyberpunk 2077 Trailer