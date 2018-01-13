CES 2018 fuarında tanıtılan ilginç ürünler sayfasında ilk sıralarda yer alan modellerden birisi de Moviphone akıllı telefonları oldu. Android akıllı telefon yelpazesine katılan Moviphone akıllı telefonlarının ilk etapta standart bir akıllı telefon modelinden farkı yokmuş gibi gözüküyor.

Fakat detaylara indiğimiz zaman, WMS tarafından geliştirilen akıllı telefonun aynı zamanda bir projeksiyon cihazı olduğunu görüyoruz. Projeksiyon cihazlarının boyutlarını düşündüğümüz zaman, bir akıllı telefon modeline nasıl bu sistemin dahil edildiğini düşünebilirsiniz. Fakat WMS bunu başarıyla gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Hemen telefonun özelliklerinden ve dahili projektör sistemlerinden daha detaylı olarak bahsedelim.

Moviphone Tasarımı Nasıl?

Telefonun tasarımından kısaca bahsedelim. Her ne kadar dahili projektör cihazının telefonun tasarımını büyük oranda değiştireceği düşünülüyor olsa da durum bu değil. Moviphone akıllı telefonları standart akıllı telefon tasarımından çok farklı bir tasarıma sahip değil.

Ön kısımda çerçeveli ancak fiziksel bir tuş bulunmayan bir tasarım kullanan akıllı telefonun, arka kısmında ise parmak izi sensörleri ve Motorola’nın akıllı telefonlarında olduğu gibi dairesel bir bölümle hazırlanmış ana kamerayı görüyoruz. Projektör cihazının ise telefonun üst kısmında yer aldığını ve bu kısmın biraz telefonu kalınlaştırdığını söylemek gerekiyor. Fakat tabii ki genel tasarımı çok bozan bir sistemden söz etmek mümkün değil.

Moviphone Teknik Özellikleri Nasıl?

Telefonların projektör özelliklerine geçmeden evvel, teknik özellikler kısmından bahsedelim. Serinin içerisinde görüntü işleme konusunda da yeterli olan MediaTek MT6750V işlemcileri yer alıyor. İşlemcilerinin yanı sıra telefonun RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklandı. 4 GB RAM bellek miktarının beraberinde gelen depolama alanı ise 128 GB oldu. Tek standart olarak depolama alanının değiştirilmediğini de belirtelim.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 5.5 inç çerçeveli ekran kullanımı yapılmış. Moviphone 5.5 inç ekranlarında Full HD çözünürlük sunuyor ve ekranların teknolojisi de OLED olarak açıklandı. Yani projektör cihazını bir kenara bırakacak olursak, ekranın görüntü kalitesi de oldukça yeterli. Ekranlardan kameralara geçtiğimizde ise 16 MP değerinde tek arka kamera görüyoruz.

16 MP değerinde tek arka kameranın çeşitli yazılımlarla desteklendiği ve odaklama konusunda da yazılım desteği verildiği görülüyor. Kameranın ön kısmında ise 8 MP değerinde tek bir kamera kullanımı yapılmış durumda. 4000 mAh değerinde bataryalarının da kullanıldığı akıllı telefonların, batarya değerleri ise oldukça yeterli. Dahili projektör cihazı içinde bu pil değerlerinin yeterli olduğu açıklamaları geldi. Teknik özellikler kısmında son olarak söyleyeceğimiz detay ise Android Nougat işletim sistemi.

Moviphone İle Dahili Projeksiyon

Şimdi geçelim asıl fark kısmına. Moviphone serisinde bulunan dahili projektör cihazı tabii ki çok üst düzey bir performans sunmuyor. 50 lümen değerinde ışık sunan ve 100 inç alana görüntü yansıtabilen cihaz, görüntüleri de HD çözünürlük değerinde yansıtıyor. Pillerle beraber yaklaşık olarak 2-3 saate kadar kullanım yapabiliyorsunuz. Fakat görüntü için uygun uzaklık mesafesinin de oldukça önemli olduğunu ekleyelim.

Tüm bu özellikleriyle beraber yeni serinin fiyatı ise 599 dolar olarak açıklandı. Cihazın şimdiden satışlara çıktığını da biliyoruz. Fakat ülkemize gelecek bir seriden mi söz ediyoruz? Şimdilik bilmek pek mümkün değil.