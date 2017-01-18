Dark Souls 3: Ashes of Ariandel Sistem Gereksinimleri

Dark Souls 3 sistem gereksinimlerini daha önce aktarmıştık. Şimdi ise Dark Souls 3: Ashes of Ariandel oyunu için ideal sistem gereksinimlerini hazırladık.

Bu sonraki Dark Souls sürümünün, asgari CPU özelliklerini karşılamak için yaşlanmakta ama yine de güçlü, Intel i5 2500K veya AMD A8 3870‘e ihtiyacı olacaktır. Direct X 11 ile birlikte, 50 GB Sabit alan ve 8GB sistem belleği gerekiyor. 1080p çözünürlükte düşük grafik ayarları için Dark Souls 3, en az bir GTX 465 veya Radeon HD 6870 ile bir PC gerektirir.

Önerilen sistem gereksinimlerinde yüksek FPS elde etmek için bilgisayarınızı en az bir Nvidia GTX 950 veya AMD R7 370 ve bir Intel i5 ile donatın 3570 işlemci gerekiyor. Ultra ayarlarında 1440p’de bir Nvidia GTX 950 saniyede 30 kareye ulaşıyor. 1080p’de aynı grafik kartı ve ultra ayarlar 55 FPS’yi buluyor

Dark Souls 3: Ashes of Ariandel konusu: Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel’nin oyunculara, yeni silahlar, zırh setleri ve sihir dolu, ve tamamen yeni, karlı bir dünyada gevşek olmasını sağlar.

Minimum Sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3GHz ya da AMD APU A8-3870K Quad-Core

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 465 ya da AMD Radeon HD 6870

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş alan: 50 GB

İdeal Sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-3570 3.4GHz ya da AMD FX-8320

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 950 2GB ya da AMD Radeon R7 370

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş alan: 50 GB

Dark Souls 3: Ashes of Ariandel videosu