Başbakandan yerli otomobil üretimi için çalışmaların başladığı müjdesi geldi, ilk prototip Ağustos ayında!

Türkiye‘nin diğer ülkelere göre en büyük problemlerinden bir tanesi, teknoloji ve teknolojik ürünler konusunda dış ülkelere bağımlı kalması diyebiliriz. Ülkemizde yerli üretim akıllı telefonlar son iki yılda çoğalmaya başladı, yerli üretim otomobiller için ise Başbakan Ahmet Davutoğlu‘ndan müjde geldi.

Kırıkkale mitinginde yerli otomobil için üretim çalışmalarının başlayacağını belirten Davutoğlu, bu hafta içerisinde tüm hazırlıkların tamamlanacağını ve ilk yerli üretim otomobil prototipinin Ağustos ayında çıkış yapacağını belirtti.

Ağustos 2015’de prototip olarak sunulacak olan ilk yerli otomobil, 2016 yılında seri üretime geçerek halka sunulacak. Yerli otomobil hakkında fazla bilgi vermeyen Davutoğlu, konuşmasına savunma ve sanayi olmak üzere yerli üretim üzerinde son hızda çalışıldığını da belirtti.