Sağlam telefon sınıfları içerisinde dikkat çeken markalar arasında yer alan Cat, piyasadaki en sağlam telefonları sunmayı başarıyor. Düşmelere ve titreşimlere karşı koruma sunmasının yanı sıra markanın telefonlarında askeri şartlara uyum sağlayan dayanıklılık değerleri elde ediliyor. En dayanıklı akıllı telefon modelleri olarak değerlendirebileceğimiz telefonların şimdi ise yeni serisi tanıtıldı. Cat S61 olarak tanıtılan yeni seri akıllı telefonlarının, dayanıklılığı konusunda ise çok daha başarılı hale getirilmiş olan seriler olduğunu görüyoruz. Öncelikle tasarımdan söz ederek yeni seriyi ele alalım.

Cat S61 Tasarımı Nasıl?

Cat S61 akıllı telefonlarının, tasarımı dayanıklılık odaklı olarak özelleştirilmiş durumda. Arka kısımda tam orta bölümde markanın logosunu görüyoruz. Bunun dışında dikey konumlandırılmış olan arka kameraların kullanıldığını ve alt kısımda da lazer destekli ölçme aracının sunulduğunu görmekteyiz.

Telefonların kamera kısmının hemen üstünde bir çıkıntı bölümünün yer aldığını da söylemek gerekiyor. CAT logosunun yer aldığı bu çıkıntı ön kısma kadar uzanıyor. Telefonların ekran yüzeyine geçtiğimiz zamanda, dayanıklılık konusunda güçlendirilmiş olan fiziksel tuşları ve hemen üzerinde Gorilla Glass 5 camlarını görüyoruz.

Cat S61 Ne Kadar Dayanıklı Bir Akıllı Telefon?

Gelelim yeni modelin ana konusu, yani dayanıklılık kısmına. Dayanıklılık konusunda Cat S61 akıllı telefonları beklenenden de daha iyi bir performans ortaya koymayı başarmış durumda. Telefonlar IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede 3 metre suda 1 saat kalmak mümkün kılınıyor. Ayrıca çalışma sıcaklığı da –20 dereceden +400 dereceye kadar sunulabiliyor. Bu değerleri akıllı telefon modelleri için görmek pek mümkün değil.

Kasa malzemesi kısmına geçildiği zaman ise yeni serinin tamamen güçlendirilmiş döküm alüminyum kasa kullandığı açıklandı. Bu kasa malzemesi sayesinde telefonların düşmesi durumunda hiçbir zarar görmemesi sağlanıyor.

1.8 metre yükseklikten taş yüzeye düşmeye kadar sağlamlığını koruyan akıllı telefonların, tuzlu suya karşı da koruması bulunuyor. Çizilmelere ve kesiklere karşı ne kadar başarılı bir model sunulduğunu söylemeye bile gerek yok.

Cat S61 akıllı telefonlarının sağlamlık özellikleri bu şekilde sıralanabilir. Bunun dışında telefonun teknik özellikleri kısmında da önemli bilgiler bulunuyor. Şimdi yeni modelin teknik özelliklerinden söz edelim.

Cat S61 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonların sağlamlıklarının yanı sıra performans kısmında da başarılı olduğunu söylemek lazım. Öyle ki Cat S61 içerisinde Snapdragon 630 işlemcileri yer alıyor. Performans konusunda öne çıkan orta segment işlemcilerinin bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek miktarını kullandığı açıklandı. Orta segment için oldukça başarılı olan özellikleri 64 GB depolama alanı destekliyor.

Ekran kısmında da 5.2 inç tercihi sunan Cat S61, Full HD çözünürlük değerine sahip ve tam olarak 4500 mAh değerinde bataryalara sahip. Android Oreo işletim sistemiyle çıkış yapacağı, 16 MP arka ve 8 MP ön kamerasının bulunduğu belirtilen akıllı telefonların, lazerleri sayesinde termal çekim özelliği de bulunuyor. Tüm bu özellikleriyle beraber yeni akıllı telefonların fiyatıysa 985 dolar olarak açıklandı.