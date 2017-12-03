Şu an için PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) eğlenceli, hafif ve biraz beceri isteyen bir şeyler arayan oyuncular için en çok tercih edilen oyun. Fakat yaklaşık on yıl önce bu oyun DayZ‘di. Oyun başlangıçta ARMA 2: Operation Arrowhead için bir mod olarak başladı ancak yaratıcılar daha sonra bağımsız bir başlık oluşturacaklarını ilan ettiler.

Oyun son dört yıldır Steam Erken Erişim programında bulunsa da, henüz resmi olarak başlamadı. Neyse ki, geliştirici oyunun sonunda 2018’de programı terk edeceğini ve konsollar için yayınlanacağını açıkladı. 2018 yılının hangi noktasında konsollara ulaşacağı bilinmiyor ancak ekip, PC versiyonuyla her şeyin yolunda gitmesi durumunda oyunun bir konsol versiyonunun teslim edilmesi konusunda emin.

Bunun bazıları için heyecan verici bir haber olmasına rağmen, DayZ‘in hala bu günle alakalı olup olmadığını sorgulamak gerekir. Geliştirici, zaman içinde gelişen bir oyunu ve gerçekten tamamlanmayan bir şeyi öngörmüştü. Fakat bu günümüzda hala ilgi çekici mi belirsiz.