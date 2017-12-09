İki yıl önce Hideo Kojima‘nın Konami tarafından The Game Awards‘a katılması yasaklandı. İkisi arasında acı bir kamusal ayrıldıktan sonra, Sony ile ortaklaşa yaratılan yeni bir stüdyoda sonunda yeniden ortaya çıkacak ve Death Stranding adında PlayStation’a özel oyuna hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaktı.

E3 2016 sırasında Konami’nden ayrıldıktan sonraki ilk projesine bir göz atıldı ve reaksiyonlar biraz karışıktı. Oyunun ön gösterim videosu pek çok soru bıraktı ve yıl boyunca çok az bilgi açıklandı. Şimdi, 2017’de The Game Awards’da Kojima, bir kez daha gerçeküstü bir ön gösterim videosu ile oyunu gösterdi.

Bu noktada kesin bir çıkış tarihi belli değil, ancak hikaye kavramı kesinlikle ilginç ve eğlenceli görünüyor. Birçoğu, muhtemelen oyunun başrol oyuncusu Norma Reedus‘u internette videoda gördüklerini çözmeye çalışarak takip edecektir.