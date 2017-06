Death Stranding, E3 2017 Etkinliğinde Olmayacak

Deneyimli oyun tasarımcısı Hideo Kojima ile Konami – yaklaşık on yıldır çalıştığı bir firma – arasındaki fırtınadan sonra yeni oyunu Death Stranding için beklenti oldukça yüksekti. Oyunun gelişmesinin ilk aşamaları E3 2016‘daki şifreli bir ön gösterim videosunda gösterildi.

Şimdi, görünüşe göre oyun halen geliştirilme aşamasında ve Pazar günü başlayacak olan E3 2017 etkinliğinde boy göstermeyecek.

Hideo Kojima, ekibinin “geliştirmeye tamamen odaklandığını” doğruladı ve bu nedenle Death Stranding bu yıl E3’te görünmeyecek. Proje hakkındaki ayrıntılar halen kıt ve oyun için hiç oynanış videosu göremedik. Ancak Kojima “sadece yeni bilgi” olduğunu söyleyerek aşağıdaki tweeti attı:

Here's the only new information I can present at this time. pic.twitter.com/jFYc2B0vqB

