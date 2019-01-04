Çeşitli dizüstü bilgisayar üreticileri, ikisi bir arada konseptine uygun laptop-tablet özelliğinde hibrit aygıtları piyasaya sürmektedir. Bu tür cihazlar ayrılabilir bir ekrana sahip.

Dell tarafından sunulan yeni bir patent, şirketin iki tane çıkarılabilir ekrana sahip yeni bir ikisi bir arada cihazı piyasaya süreceğini gösteriyor. Bu durum, yeni bir dizüstü bilgisayar trendi başlatabileceğini ortaya koyuyor.

Dell, Haziran ayında, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO)’ya Birden Fazla Ayrılabilir Ekranı(Multiple Detachable Displays) olan Bilgi İşleme Sistemi için bir patent başvurusunda bulundu. Patent, 3 Ocak’ta ABD komitesi tarafından onaylandı. Patent başvurusunda yer alan özelliğe göre, bir klavyenin ayarlanabilir kelepçesine, manyetik bir şeride tutturulabilen iki ayrılabilir ekran vardır. Bu ayrılabilen ekranlar, tek bir dizüstü bilgisayarına ait şekilde çalışmaktadır. İki ekranda cihaza, ekran bağlantı noktalarından bağlanabilir.

Cihazla ilgili ilginç olan şey, iki ekranın kullanıcının rahatına göre ayarlanabilir olması veya sunumların gösterilmesi için bir ekranın farklı tarafa çevriplip gösterilebilmesidir. Yukarıdaki resimde, iki ekran yan yana yerleştirilmiş olarak görülebilir. Bu düzenleme, genişletilmiş ekran alanına sahip kullanıcılara yöneliktir. Ekranlar arasındaki içerik, hem genişletilebilir, hem de iki ekran sunum görevinde kullanabilir.

Taşınırken ise iki ekran, klavyenin altına ve üstüne gelecek şekilde yerleştirilebilir. Bununla birlikte, çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar, geleneksel ikisi bir arada dizüstü bilgisayarlardan daha ağır olabilir. Patent belgeleri iki ekranın boyutu hakkında herhangi bir bilgi içermemektedir.