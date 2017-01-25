Dell Eğitim Odaklı Yeni Dizüstülerini Görücüye Çıkardı

Bu yıl Dell‘in eğitim odaklı bilgisayar ailesinin ilk örneği: 2’si bir arada dizüstü bilgisayar. Firmanın okullar için geliştirdiği diğer bilgisayarlarında olduğu gibi, Dell Latitude ve Chromebook 11 Convertibles da sınıflara ve öğrencilere uygun şekilde oluşturulmuş. Her ikisi de aynı temel tasarıma sahipler. Düşmelere karşı kauçuklanmış şok koruması, dökülmelere karşı korumalı, çok sayıda yuvarlatılmış köşeli klavye her iki cihazda da bulunmakta. Fakat cihazlardan birisi Windows 10, diğeri ise Chrome OS işletim sistemini çalıştırmakta.

Latitude 11 Convertible gücünü Intel’in yedinci nesil Pentium ve Celeron yongalarından almakta, Chromebook modeli ise gücünü altıncı nesil Celeron işlemcilerinden alıyor.

Dell, 11 inç ve 13 inçlik Latitude ve Chromebook dizüstü bilgisayarlarını daha ince, daha minimalist bir görünüm ile yeniden tasarlamış. Ayrıca düşme ve dökülmelere karşı dayanacak şekilde geliştirilmiş. Firmanın yeni eğitim amaçlı dizüstü bilgisayarlarının tamamı 7 Şubat‘ta kullanıma sunulacağı açıklandı fakat fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok.