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Dell, G15 Oyun Dizüstü Bilgisayarının Farklı Modelini Piyasaya Sürdü!

Dell G15 dizüstü bilgisayar piyasaya sürüldü.  Cihazın tasarımı sahiden çığır açıyor ve oldukça farklı.

Ayşen Sıla

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Dell

Dell, yeni G15 dizüstü oyun bilgisayarını piyasaya sürdü. Dizüstü bilgisayar tamamen yeni bir endüstriyel tasarıma sahip, ancak en dikkate değer özelliği benekli boya işi diyebiliriz.

Resme bakıldığında, yeni oyun dizüstü bilgisayarları yeni gövdede boya lekeleriyle geliyor. G15, “dayanıklı ve çevre bilincine sahip bir tasarım için düşük VOC su bazlı boya” kullanıyor. Yeni dizüstü bilgisayar, Speckles Spector Green, Speckles Phantom Grey, Dark Shadow Grey ve Obsidian Black dahil olmak üzere birçok renk çeşidinde satışa sunuldu.

Özelliklerinden bahsedersek, dizüstü oyun bilgisayarı “115 W TDP’ye kadar değişen üç performans seçeneğine” sahip bir Nvidia RTX 3000 serisi grafik kartını barındıracak şekilde ayarlandı. 360 Hz’e kadar yüksek yenileme hızı desteğiyle 15,6 inç ekrana sahip.

Dell

Şirketin resmi notlarına göre, dizüstü bilgisayar ayrıca Alienware teknolojisine dayalı gelişmiş bir termal tasarıma ve özelleştirme için AlienFX yazılımını kullanan isteğe bağlı 4 bölgeli RGB klavye bulunduruyor.

Yeni Dell G15 dizüstü bilgisayar 860 dolar fiyat etiketine sahip. Ne yazık ki, daha yüksek son modelle ilgili detaylar şu anda bilinmiyor. Ancak standart modelin bir Nvidia GeForce GTX 1650 grafik kartı ile birlikte 10. Nesil Intel Core i5 işlemciye sahip olduğu onaylandı.

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KaynakGizmo China

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