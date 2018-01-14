Laptop modellerinde güçlü sistemleri ve sağlam kasalarıyla dikkat çeken Dell markası, CES 2018 fuarında laptop serileri dışında masaüstü modellerinde de başarı elde etmeyi bildi. Dell tarafından tanıtımı yapılan yeni masaüstü modeli ise Dell Inspiron 5680 serisi oldu.

Daha başarılı bir sistem seçeneği sunmasının yanı sıra Dell Inspiron 5680 serisinin yenilenmiş olan kasa tasarımlarının da bir hayli beğenildiğini eklemek gerekiyor. Hemen yeni masaüstü modellerinin özelliklerinden daha detaylı olarak söz edelim. Yeni modelin tüm ayrıntıları ve tasarımındaki değişikliklere bakalım.

Dell Inspiron 5680 Tasarımı Hakkında Tüm Detaylar

Yeni masaüstü bilgisayarlarının en iyi yanının tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bir oyuncu serisi olarak gösterilen modelde, bu kez abartılı renk düzenleri ve abartılı tasarım ayrıntıları yok. Oyuncu serilerine dahil olan sistem özelliklerine rağmen çok daha şık bir tasarım sunan Dell Inspiron 5680, tek gri renk düzeni üzerine kurulmuş.

Ön kısımda DELL logosunun yer aldığı ve logonu LED ışık ile zenginleştirildiği masaüstü serisinin, tek yan kısmından ön kısmına kadar uzanan geniş bir ızgara bölümü de bulunuyor. Bu ızgara bölümünün, hem havalandırmaya artısı oldukça fazla hem de çok daha çık bir masaüstü serisi elde edilmesi sağlanıyor.

Orta kısımda DVD okuyucu yerleşimi ve hemen alt kısımda da giriş bölümlerinin bulunduğu görülüyor. Fakat bu tasarımın tek kötü yanının güçlü fan nedeniyle ızgara bölümünde aşırı kirlenme olması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Dell Inspiron 5680 Teknik Özellikleri

Dell Inspiron 5680 masaüstü serisinde sistem özellikleri kısmında da özelleştirilebilir bir seri ile karşı karşıya kalıyoruz. Dell farklı sisteme göre farklı konfigürasyonlar yapmanıza izin verecek. Fakat tabii ki satışta belirlenen iki ana model seçenekleri var. Dell Inspiron 5680 serisinin ilk modelinde Intel i3 işlemcilerinin yer aldığı görülüyor. Bu modelde yer alan işlemcilerinde 8.nesil işlemciler olduğunu belirtelim. Intel i3 işlemcilerinin sunulduğu masaüstü serisinde, 8 GB RAM bellek miktarı da sunulmakta.

DDR4 8 GB RAM bellek miktarının yanı sıra ekran kartı kısmında ise Nvidia GTX 1050 modelinin kullanıldığını ekleyelim. Bu model giriş seviyesi olarak değerlendirilebilecek olan bir seri. Markanın bu model dışında bir de geliştirilmiş serisi var. İkinci seride ise yine Intel işlemciler kullanılıyor ancak bu kez Core i7 modellerine yer veriliyor.

Bunun dışında 64 GB RAM bellek miktarı gibi oldukça yüksek bir RAM seviyesi sunuluyor. 2 TB HDD depolama birimine sahip olan bu seriye sonradan SSD eklemesi yapabileceğiniz 2 adet slot bulunmakta. Her iki sistemde de dahili olarak gelen 7.1 ses kart desteği ve CinemaSound artısı dışında bu modelin ekran kartı bölümünde de Nvidia GTX 1070 modelini kullanıcılara sunduğu görülmekte. Alabileceğiniz en iyi sistem olarak da bu seçenek sunulmuş durumda.

Dell Inspiron 5680 Fiyatı Ne Kadar?

Sadece kasa olarak gelen Dell Inspiron 5680 bilgisayarlarının her iki konfigürasyonu dışında birçok farklı ayar değişikliği de yapabiliyorsunuz. Bu nedenle yeni serinin satışı için net bir fiyat vermek mümkün değil. Fakat başlangıç fiyatının 750 dolar olarak açıklandığını ekleyelim. Değişikliklere göre bu fiyatın değişiklik gösterdiğini tekrar belirtelim. Maksimum fiyat 1000 doları bir hayli aşıyor.