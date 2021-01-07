Dell Latitude 13 7320 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dell bu hafta, Microsoft Surface Pro X dahil olmak üzere pazardaki diğer ürünlere meydan okuyacak yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Latitude 13 7320, oldukça etkileyici özelliklerle birlikte geliyor, ancak en iyi özelliklerin hepsini isteyenler için 999 dolarlık da bir fiyat etiketi biçiyor.

Latitude 13 7320, FHD + çözünürlüğe ve 3: 2 en boy oranına sahip 13 inç dokunmatik ekran panelini de beraberinde getiriyor. Yan taraflar Surface Pro X’tekinden daha kalın görünse de çerçeveler ince ve ayrıca koruma için Corning Gorilla Glass DX Touch da bulunuyor. Ayrıca Süper Düşük Güç moduna sahip olduğu söyleniyor.

Dizüstü bilgisayar, Intel 11. Nesil Core i7 vPro işlemci, 16 GB LPDDR4X RAM ve 1 TB SSD depolamaya kadar yapılandırılabiliyor. 5 megapiksel 1080p web kamerası bulunuyor ve Windows Hello için bir IR kamera da dahil edileniliyor. Snapdragon X20 LTE modem de isteğe bağlı olarak ekleniyor. Bilgisayarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 de bulunuyor.

Dell Latitude 13 7320, Thunderbolt 4 (her iki tarafta birer tane) ve bir ses girişi bulunan iki USB-C bağlantı noktasına sahip. Çıkarılabilir klavye ve kalemi de destekliyor. Fakat bunları ek bir ücret karşılığı satın alabiliyorsunuz. Dell, Surface Pro X’in kendi klavyesinin tasarımını kopyaladı, böylece kalemi saklayabileceğiniz bir yer de bulunuyor.

Bu muhteşem bilgisayar, Mart ayında piyasada yerini alacak. Yüksek fiyat etiketine sahip olsa da performans arayışına giren herkese hitap ediyor. Bilgisayarın sahiden rekabetçi olduğuna inanılıyor.