Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Dell Latitude 13 7320 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Dell Latitude 13 7320 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dell, Microsoft Surface Pro X'e rakip yeni bir bilgisayar tanıttı. Mart ayında satışa sunulacak bilgisayara dair tüm detayları derledik.

Ayşen Sıla

-

0
Dell Latitude 13 7320

Dell bu hafta, Microsoft Surface Pro X dahil olmak üzere pazardaki diğer ürünlere meydan okuyacak yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Latitude 13 7320, oldukça etkileyici özelliklerle birlikte geliyor, ancak en iyi özelliklerin hepsini isteyenler için 999 dolarlık da bir fiyat etiketi biçiyor.

Latitude 13 7320, FHD + çözünürlüğe ve 3: 2 en boy oranına sahip 13 inç dokunmatik ekran panelini de beraberinde getiriyor. Yan taraflar Surface Pro X’tekinden daha kalın görünse de çerçeveler ince ve ayrıca koruma için Corning Gorilla Glass DX Touch da bulunuyor. Ayrıca Süper Düşük Güç moduna sahip olduğu söyleniyor.

Dizüstü bilgisayar, Intel 11. Nesil Core i7 vPro işlemci, 16 GB LPDDR4X RAM ve 1 TB SSD depolamaya kadar yapılandırılabiliyor. 5 megapiksel 1080p web kamerası bulunuyor ve Windows Hello için bir IR kamera da dahil edileniliyor. Snapdragon X20 LTE modem de isteğe bağlı olarak ekleniyor. Bilgisayarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 de bulunuyor.

Dell Latitude 13 7320

Dell Latitude 13 7320, Thunderbolt 4 (her iki tarafta birer tane) ve bir ses girişi bulunan iki USB-C bağlantı noktasına sahip. Çıkarılabilir klavye ve kalemi de destekliyor. Fakat bunları ek bir ücret karşılığı satın alabiliyorsunuz. Dell, Surface Pro X’in kendi klavyesinin tasarımını kopyaladı, böylece kalemi saklayabileceğiniz bir yer de bulunuyor.

Bu muhteşem bilgisayar, Mart ayında piyasada yerini alacak. Yüksek fiyat etiketine sahip olsa da performans arayışına giren herkese hitap ediyor. Bilgisayarın sahiden rekabetçi olduğuna inanılıyor.

Dell Latitude 13 7320

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakItechnews

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G'yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A32 5G Resmi Olarak Göründü!

Akıllı telefon pazarının büyük bir payına sahip olan Samsung, 2021 yılında da yerini korumak için çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor. Firma en son...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni Neo QLED ve MicroLED TV Serisini Duyurdu!

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanısıra üst düzey özelliklere sahip olan televizyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket televizyon pazarına yeni Neo QLED ve microLED...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Serisinin Fiyatlandırması Ortaya Çıktı!

Samsung'un yaklaşık bir hafta içinde Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Amiral gemisi serisi manşetlere hakim olmaya devam ediyor. Şimdi ise Belçika'da bir telekom şirketi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Dell UltraSharp 40 Tanıtıldı – Kavisli Video Konferans Monitörlerine Bir Bakış

ABD'li bilgisayar üreticisi Dell, kısa bir süre önce Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarında, Intel'in yeni yeni nesil vPro işlemcileri ve "SafeShutter" adı verilen entegre web...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014