Dell UltraSharp 40 Tanıtıldı – Kavisli Video Konferans Monitörlerine Bir Bakış

ABD’li bilgisayar üreticisi Dell, kısa bir süre önce Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarında, Intel’in yeni yeni nesil vPro işlemcileri ve “SafeShutter” adı verilen entegre web kamerası kapağı özelliğiyle öne çıkan bazı yeni ürünleri duyurdu. Ayrıca şirket, düz ekranlı 24 inç ve 27 inç versiyonuyla birlikte gelen UltraSharp 40 Kavisli WUHD ekranı ve Dell 34 Kavisli Video Konferans Monitörünü de görücüye çıkardı.

U4021QW UltraSharp 40 Kavisli WUHD monitör, 5.120 x 2.160 piksel ekran çözünürlüğüne ve “geniş renk kapsamına ve mükemmel renk performansına” sahip. Üstelik Dell’in ilk monitörü olarak karşımıza çıkıyor. USB-C bağlantı noktası üzerinden Thunderbolt 3 desteğinin yanı sıra hızlı şarj için 90 W’a kadar güç sağlama özelliğini de beraberinde getiriyor.

Dell, 24 inç, 27 inç ve 34 inç olmak üzere üç farklı boyutta sunulan Kavisli Video Konferans Monitörlerini de tanıttı. Monitörler Microsoft Teams uyumlu ve güvenli yüz tanıma oturum açma ve çeşitli eller serbest işlevi içeriyor.

Monitörler, tek dokunuşla ayrılmış Microsoft Teams düğmesi, açılır bir 5 megapiksel IR kamera, iki 5W hoparlör, gürültü önleyici mikrofon, Windows Hello yüz tanıma oturum açma desteği gibi kendilerini öne çıkaran çeşitli özellikler içeriyor. Üstelik Microsoft Cortana aracılığıyla eller serbest komutlarıyla da göz kamaştırıyor.

Dell göz sağlığı açısından monitörlerin, renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışık emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan ComfortView Plus sistemiyle birlikte geldiğini de sözlerine ekliyor.

Dell UltraSharp 40 Kavisli WUHD ekran, 2021 Ocak ayı sonunda 2.100 dolar fiyatla satın alınabilecek. Öte yandan, Dell 24 Video Konferans Monitörü 519 dolar, Dell 27 Video Konferans Monitörü (C2722DE) ise 719 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Son olarak, Dell 34 Kavisli Video Konferans Monitörü (C3422WE) 1.149.99 dolara mal oluyor. Tüm modeller 2021 Şubat ortasına kadar satışa sunulacak.