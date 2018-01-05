CES 2018 öncesinde beklenen birçok önemli teknolojik cihaz ortaya çıkmaya başladı. Dell XPS 13 (2018) serisi de bu teknolojik cihazlardan biri oldu. Gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle dikkat çeken yeni seri bilgisayarların, CES öncesinde en çok konuşulacak olan cihaz olduğunu da söylemek gerekiyor. Sözü daha fazla uzatmadan yeni serinin özelliklerinden söz edelim.

Dell XPS 13 (2018) Tasarımı ve Yeni Renkler

İlk olarak Dell XPS 13 (2018) serisinin çerçevesiz tasarımını ele almak gerekiyor. Dell XPS 13 (2018) için kullanılan tasarım, rakiplerin önüne geçilmesi adına en önemli adım olarak gösteriliyor. Tasarım kısmında göze en çok çarpan kısım tabii ki ekranlar.

Akıllı telefonlarda olduğu gibi çerçevesiz ekranlara çok yaklaşan ekran tasarımı, alt çerçeve dışında çok ince çerçevelere sahip. Çok daha geniş bir görüntü sunuluyormuş gibi bir hisse sahip oluyorsunuz. Klavye kısmına indiğimiz zaman ise Num Lock bölümünün bulunmadığı ve boşluklu yapıya sahip bir klavye görüyoruz. Alt kısımda ise geniş bir Touchpad bölümü var.

Tasarım kısmında ilginç bir değişiklikten daha söz edelim. Dell XPS 13 (2018) bahsettiğimiz gibi çerçevesiz bir ekrana sahip. Bu nedenle kamera için üst bölümde bir yer yok. Bunun yerine kamera bölümü alt kısma eklenmiş durumda. Sadece 1.20 cm kalınlığına sahip olan seri, altın sarısı ve beyaz karşımız bir renkle geliyor. Tasarım kısmında sunacağımız detaylar bu kadar. Teknik özellikler kısmına geçiş yapalım.

Dell XPS 13 (2018) Ekranları Nasıl?

Ekran kısmında 13 inç tercihi yapılmış. Hem daha mini boyutlarda hem de daha ince bir seri elde edilmesini sağlayan 13 inç tercihi, çerçevesiz ekran sayesinde çok daha geniş görüntü havası da vermekte. IPS ekran seçeneğiyle gelen Dell XPS 13 (2018), ekran çözünürlük değeri olarak ise iki farklı seçenek sunmakta. İlk modelde Full HD çözünürlük desteği sunuluyor. İkinci modelde ise 4K çözünürlük değeri sunuluyor.

Dell XPS 13 (2018) Teknik Özellikler

Bağlantı teknolojilerinin değiştirildiği seri, USB C portlarıyla geliyor ve standart USB girişi bulunmuyor. SD kart okuyucularını da değiştiren cihaz, işlemci bölümünde ise Intel’den güç alıyor. Intel’in son nesil işlemcilerini kullanan Dell XPS 13 (2018), 8.nesilde iki farklı seçenekle geliyor. Kullanıcılar i5 işlemci modeli ya da i7 işlemci modelini seçebiliyor. İ7 modelinin daha çok performans odaklı bir seri olduğunu ekleyelim. Tabii ki pil performansını öne koyan işlemci serileri kullanılacak.

RAM bellek kısmında ve hafıza kısmında ise farklı seçenekler var. 4 GB RAM bellek miktarından 16 GB RAM bellek miktarına kadar seçim yapabiliyorsunuz. Depolama alanında da yine maksimum olarak 1 TB olmak üzere farklı seçenekler var. Dell XPS 13 (2018) konfigürasyonlarını kullanıcılar kendi isteklerine göre seçebilecek.

Tüm bu özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle beraber Dell XPS 13 (2018) bilgisayarlarının 1000 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğu açıklandı. 1000 dolar başlangıç fiyatının tercihlere göre değişiyor. Satışa çıkış tarihi için ise önümüzdeki ay gösterildi. Tüm serilerin satışa çıkması ay sonunu bulacak.