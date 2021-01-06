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Dell Yeni Latitude Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı!

Dell iş dünyasına hitap edecek olan yeni Latitude ismini verdiği dizüstü bilgisayar serisini CES 2021'den önce tanıttı.

Yunus Emre Çakır

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Dell

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, yeni bir atılım ile iş dünyasına hitap edecek dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Bilindiği üzere CES 2021 etkinliğin 11 Ocak taarihinde yapılacak ancak firma bu etkinlikten önce davrandı ve yeni ürünlerini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere şirketin hali hazırda bir Latitude serisi var ancak şimdi ise bu aileye yeni üyeler ekleniyor. Yeni üyeler 9000, 7000 ve 5000 olarak belirlenmiş durumda. Yeni başlayanlar için Latitude 9000, Intel‘in 11.nesil işlemcilerinden güç alıyor. Ayrıca firma cihaza yeni bir özellik olarak gizlilik odaklı bir webcam kamerası eklemiş. Bu sayede webcamınızı otomatik olarak kapatabileceksiniz. Kameranız sadece online konferans görüşmelerinde otomatik açılıp kapanabilecek. Tabi firma yeni dizüstü serileri hakkında çok detaylı bilgiler vermedi. Geri kalan bilgileri CES 2021 etkinliğine saklıyor.

Latitude 9000 serisi, daha çok iş, eğitim odaklı olup kullanıcılara iyi bir kamera ve gelişmiş hoperlörler ile yüksek ses kalitesi sunuyor. Latitude 9420‘nin fiyatı 1949 dolar olarak belirlendi. Ayrıca şirket yeni modelini 2021’in bahar aylarında satışa çıkarmayı planlıyor.

Latitude 7000 serisinin en dikkat çeken modeli ise 7520 oldu. Latitude 7520 kullanıcılara, 15 inç 4K UHD büyük bir ekran ve full HD bir kamera deneyimi sunuyor. Latitude 7520′nin fiyatı ise 1649 dolar olarak belirlendi. Bu modelin çıkış tarihi 12 Ocak olarak açıklandı.

Latitude 5000 serisinin 5420 modeli gün yüzüne çıktı. Özellikleri konusunda pek fazla detay paylaşılmadı ancak çevre dostu bir dizüstü bilgisayar olacağı ifade edildi. Daha detaylı bilgi için CES 2021 etkinliğini beklemeliyiz. 12 Ocak itibariyle 1049 veya 1189 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılacak.

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