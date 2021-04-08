Dell, Yeni Oyun Monitörlerini Piyasaya Sürdü

Dell dört yeni oyun monitörü piyasaya sürdü. Bunlardan üçü kavisli panellere sahip. Ne yazık ki, bu yeni monitörlerin fiyatı henüz açıklanmadı. Üstelik cihazların tüm özellikleri de henüz bilinmiyor. Gelin elimizdeki bilgilerle bu yeni cihazlara bir göz atalım.

Dell aşağıdaki dört oyun monitörünü piyasaya sürdü.

Dell S2522HG

Dell S3422DWG

Dell S3222DGM

Dell S2722DGM

Dell S2522HG

Dell S2522HG, listedeki tek düz ekran monitör diyebiliriz. 240 Hz yenileme hızına kadar 24 inç FHD (1920 × 1080) IPS paneline sahip. Bu ekran 1 ms’ye kadar yanıt süresi ve sRGB renk gamının %90’ını kapsıyor. Ayrıca NVIDIA G Sync ve AMD FreeSync’i de destekliyor.

Dell S3422DWG

Dell S3422DWG, 3440 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğe ve 1800R kavise sahip 34 inç kavisli bir VA paneli sergiliyor. Ekran, 144Hz’e kadar yenileme hızını, 1ms’ye kadar yanıt süresini, VESA DisplayHDR 400’ü, AMD FreeSync’i destekliyor ve DCI-P3 renk gamının %90’ını kapsıyor. Bu monitör aynı zamanda değişken yenileme oranını da destekliyor ve bu nedenle Sony PS5 ve Xbox Series X ile kullanılabiliyor.

Dell S3222DGM / S2722DGM

Dell S3222DGM ve S2722DGM aynı özelliklere sahip. Sadece boyut bakımından farklılık gösteriyorlar. İlki 1800R kavisli 31,5 inç VA ekrana sahipken, ikincisi 1550R kavisli 27 inç VA ekran sunuyor.

Bu monitörler QHD çözünürlük, 165Hz’ye kadar yenileme hızı, 2ms’ye kadar yanıt süresi, AMD FreeSync ile geliyor ve sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor. Cihazlar 7 Mayıs’ta Çin’de ve 22 Haziran’da tüm dünyada raflarda yerini alacak.