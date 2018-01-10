Dizüstü bilgisayar pazarının etkili isimlerinden birisi olan Dell sevilen bilgisayar serisi Dell XPS serisini güncellemeye devam ediyor. CES 2017’de yeni XPS modellerini tanıtan Dell CES 2018 fuarında da yeni XPS modellerini tanıttı.

Dell’in yeni XPS 15 modeli gücünü Intel’in 8. Nesil Core i5 veya Core i7 işlemcilerinden alıyor. 4 GB HBM2 RAM’e sahip Radeon RX Vega M GL ekran kartıyla birlikte gelen Dell’in yeni XPS 15 serisi ayrıca 15.6 inç büyüklüğünde 3.200 x 1800 ekran çözünürlüğüne 4K UHD ekranla birlikte geliyor. Dell XPS 15’in ekranı Corning’in akıllı telefonlarda kullanılan Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor.

15 saatlik batarya kapasitesiyle bir dizüstü bilgisayara göre oldukça iyi bir performans sunan Dell XPS 15 ayrıca geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. İki adet Thunderbolt 3 portu, iki adet USB – C 3.1 portu ve bir adet MicroSD kart okuyucusuna sahip olan Dell XPS 15 ayrıca parmak izi okuyucusu ve Windows Hello uyumlu bir kamera ile geliyor.

Manyetik Maglev Klavyeye Sahip!

Dell Premium Active Kalemiyle birlikte gelen ve Dell XPS 15, Dell tarafından geliştirilen manyetik maglev klavyeye sahip. Farklı bir ikisi bir arda bilgisayar deneyimi sunacak olan Dell XPS 15’in fiyatının 1299.99 dolardan başlayacağı açıklandı. Dell XPS 15 ile birlikte XPS modellerinin gücüne güç katacak yeni aksesuarlarını da tanıttı. Dell’in bu yeni ürünlerinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.