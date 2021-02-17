Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Sonuçları Açıklandı!

Bilindiği üzere bu yıl 15. düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Kazananların açıklanıp ödül aldığı bu etkinlikte, % 10632 büyüme ile Yolcu360, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak birincilik ödülünü aldı. Facebook‘un da desteğiyle düzenlenen bu etkinlikte, % 3404 büyüme ile Zero Density ikincilik ve % 3277 büyüme ile de BluTV üçüncülük ödülünü aldı.

Ayrıca bu yıl ilk defa etkinlik içerisinde ayrı olarak Runner Ups ödülleri de sahiplerini buldu. Üç yaşını doldurmuş şirketlerin katılabildiği bu ödül de birinciliği % 4921 büyüme ile İstegelsin şirketi kazandı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye etkinliğinde şirketlerin ödül kazanımı son dört yılda elde ettikleri satış gelirlerine bakılarak yapılıyor. Böylelikle bu etkinlikte ödül kazanan şirketler Avrupa ve dünyaya açılma fırsatına sahip oluyorlar. Etkinlikte Women in Tech ödülüne kadın teknolojisine yaptığı yatırımlar ile birlikte Aköde-Tosla layık görüldü.

Yurt dışı faaliyetlerden gelir kazanan şirketlere verilen Cross-Border ödülü ise bu yıl Teknasyon‘un oldu. Big Stars ödülünü 50 milyon Euro ve üzeri kazanç sağlayan Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım şirketleri kazandı.

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı açıklama da ; “Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, geleceğin şirketlerine destek olabilmek, onların kurumsallaşmasına yardımcı olmak, iyi fikirlerin de önünü açabilmek gibi hedeflerle 15 yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen Teknoloji şirketlerini belirliyor” ifadelerine yer verdi.

Timur Sırt‘ın sunuculuğunu yaptığı bu ödül töreninde Facebook Strateji ve Mobil Uygulamalar Grup Lideri Kaan Camgoz, ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık gibi birçok önemli isim konuşmacı olarak katılım gösterdi. Deloitte Teknoloji Fast 50 ile birlikte ödül alan şirketler artık Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı‘na aday olmaya hak kazandılar.