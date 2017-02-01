Desen Kilitleri Sandığınız Kadar Güvenli Değil

Telefonlarımızda çok sayıda kişisel bilgi bulunmakta, bu nedenle cihazınızı birkaç seçenekten birini kullanarak kilitlemek gerekiyor. Android‘de kilitleme seçeneklerinden PIN, desen veya şifreden birini seçebilirsiniz. Bir şifrenin her zaman girilmesi çok uzun sürdüğünden, çoğu kişi bir PIN veya desen kodu kullanıyor.

Telefonunuz destekliyorsa parmak izini de kullanabilirsiniz. Ancak desen kilidini kullanıyorsanız, en kısa sürede başka bir yöntem seçmeyi düşünmelisiniz.

Yeni güvenlik araştırması, telefonun geçici olarak siz kilitlemeden önce verdiği beş denemede Android modellerinin% 95‘inin kırılabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, insanların telefonlarının kilidini açarken filme çekip parmak hareketlerini işlemek için bir bilgisayar görme algoritması kullanarak, kilit açma desenlerini yüksek doğrulukla tahmin edebiliyorlar. Ayrıca, desenler ne kadar karmaşık olursa, bu yöntemi kullanarak tahmin etmeleri de o kadar kolay oluyor.

Tabii ki sizi filme alan herkes kilit ekran kodunuzu tahmin etmede bir avantaja sahip olacaktır. Bunun haricinde, desen kilidi olası kombinasyonların azalması ve kodun ekran lekelerine karşı kolayca tahmin edilmesinden dolayı bir PIN’den daha az güvenlidir.

Telefonunuzu güvende tutmak için eğer destekliyorsa parmak izi kilidini ve Android’in Smart Lock özelliğini kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunlardan hiç birini kullanamıyorsanız PIN kodunu diğer kilitleme yöntemlerinden daha güvenli diyebiliriz.