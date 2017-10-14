Destiny 2 PC İçin Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Bungie, Destiny 2 oyununu Xbox One ve PlayStation 4 için Eylül ayında çıkardıktan sonra bugün PC sürümünün ayrıntılarını bir blog yazısında resmen açıkladı. Oyunu oynamak için ne kadar güçlü olması gerektiğini ortaya koymanın yanı sıra, oyun için yeni bir düzeltme ve önümüzdeki Prestige Raid hakkında daha fazla bilgi de içeren bazı ilginç eklemeler ayrıntılı olarak verildi.

İlk olarak, Bungie, Nessus gezegeni üzerinde bulunan Distant Shores adlı Potası’na girecek yeni bir harita yayınladı. Iron Banner, Saladin’in sonu için gelecek ve yukarıda belirtilen bölgeyi alacak. Prestige Raid’i bekleyenler için, geliştirici temel bir sorun yüzünden gecikmeler olduğunu ve hala geleceğini açıkladı.

İkinci olarak, gerekli PC spesifikasyonları da yeni oyun için ilan edildi. Mütevazı bir Pentium G4560 ve 6GB RAM ile başlayan gereksinimlerle cihazınızda en az 68GB depolama alanı olması gerekmekte.

Oyun 24 Ekim başında saat 13: 00’de (New York), 10: 00 PDT (Los Angeles) ve 19: 00’da CEST (Berlin) başlayacak ve 25 Ekim’e kadar devam edecek. Oyunun hangi saat diliminde ne zaman kilidinin açılacağı konusunda kesin zamana bakmak için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Destiny 2, geçen ay Xbox One ve PlayStation 4’te piyasaya sürüldü ve şu anda indirilebilir durumda. Oyun resmi olarak 24 Ekim‘den itibaren PC’ye gelecek ve yalnızca Blizzard.net’de satın alınabilecek.