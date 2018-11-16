Dev Bir Adım: Xiaomi ve Meitu Anlaşması

Meitu, başlangıçta selfie çekimlerini daha da geliştiren uygulamalar yaparak öne çıkan Çinli akıllı telefon markasıydı. Ancak daha sonrasında selfie merkezli akıllı telefonlar üretmeye başladı. Meitu telefonları Çin’in dışında çok fazla bilinmemektedir, çünkü bu cihazlar kendi ülkelerinde özel olarak satılmaktadır.

Bu gün yayınlanan bir haberde Xiaomi‘nin yeni bir iş anlaşması için Meitu ile görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ilk başlarında iki tarafın birleşme veya birbirlerini satın alma tartışmamaları için bir araya geldikleri iddia edildi. Ancak sonraki yapılan açıklamalarda Xiaomi’nin Meitu’nun geliştirmiş olduğu görüntü algoritmalarını ve patentlerini kullanmalarıyla ilgili stratejik bir işbirliğine girmiş olabileceklerini gösterdi.

Meitu’nun geliri internet işletmesi, çevrimiçi reklamcılık işi ve akıllı donanım üretimi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Şirketin Xiu Xiu görüntü düzenleme yazılımı, Yen Kamera selfie güzelleştirici uygulaması ve Meipai kısa video topluluğu ile tanınmasına rağmen, kamera ve akıllı telefonlar içeren akıllı donanım işinden toplam gelirinin yüzde 70’ini elde ediyor.

Çin akıllı telefon pazarı sürekli bir şekilde düşüş gerçekleştiriyor. Hatta endüstri uzmanları, Çin’in akıllı telefon gönderilerinin Q4 2018’de yüzde 10’un üzerinde düşüş gösterebileceği fikrindeler. Ağustos ayında Meitu’nun akıllı donanım sektörünün geliri 1,48 milyar yuan olarak bir önceki yıla göre yüzde 23,4 düşüş gerçekleştirdi. Meitu akıllı telefonlarını esas olarak kadın kullanıcılara yönelik üretiyordu. Bundan dolayıda daha geniş kitleye ulaşmak için bu anlaşma girişiminde bulunması doğal gibi gözükmektedir.

Meitu, güzellik algoritmaları ve görüntüleme patentleri ile ünlüdür ve telefonları genellikle kadın kullanıcılara yöneliktir. Muhtemelen, Xiaomi Meitu ile bir anlaşma yaparak bu avantajlardan yararlanmak isteyebilir.

Xiaomi telefonlar uygun fiyata en iyi performansı sunar ve kullanıcılarının büyük bir kısmı erkeklerdir. Xiaomi CEO’su Lei Jun, daha önce güzelliği teşvik eden ve daha iyi selfieler yakalayan telefonları satarak, pazarını kadın kullanıcılar arasında da genişletme fikirleri olduğunu dile getirdi.