Devasa Bataryasıyla Samsung Galaxy M30s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung bu yılın başlarında, Galaxy M30 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bugün, şirket telefonun yeni geliştirilmiş bir sürümü olan Samsung Galaxy M30s akıllı telefonunu duyurdu.

Akıllı telefon 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğü bulunan 6.4 inç FullHD+ Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip. Donanım açısından cihaz, Mali-G72MP3 GPU‘ya sahip Samsung Exynos 9611 10nm işlemci tarafından desteklenmektedir.

Bellek yapılandırmasına gelince, telefon iki farklı şekilde geliyor – 64GB dahili depolama alanına sahip 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip 6GB RAM. Ayrıca, depolama kapasitesini 512 GB’a kadar genişletmek için bir microSD kart yuvası da bulunmaktadır.

Kamera bölümünde telefon, LED flaşlı 48 MP ana sensör, 5 MP derinlik sensörü ve 8MP 123 derecelik görüş açısı sağlayan ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

Ön tarafta, cihazda f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel çözünürlüklü bir Samsung SK3P8SP kamera sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca daha fazla güvenlik için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörüyle birlikte gelir.

Kutudan Android Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkacak. 5W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 6.000mAh batarya kullanıyor. Samsung Galaxy M30s üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Opal Siyah, Safir Mavi ve İnci Beyazı.

4GB RAM model 196 dolara, 6GB RAM model 238 dolara mal oluyor. Bu akıllı telefon, 29 Eylül’den itibaren Samsung çevrimiçi mağazalarından satın alınabilecek.