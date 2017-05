Diablo 3: Rise Of The Necromancer Sistem Gereksinimleri

Diablo 3: Rise Of The Necromancer ideal sistem gereksinimleri için çok güçlü donanımlara ihtiyacınız yok. Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyununu minimum ayarlarda oynamak için sizlere orta segment bir bilgisayar bile yetebilir. Örneğin; Pentium D 820 2.8GHz bir işlemcisi, GeForce 315 512MB ekran kartı ve 1 GB Ram’i olan bir PC rahatlıkla işinizi göreceksiniz.

Daha iyi bir bilgisayara sahip olduğunuzu düşünürsek oyunu ideal ayarlarda hatta maximum ayarlarda oynamanızı tavsiye ederiz. Bunun için ise Core 2 Duo E6600 2.4GHz işlemci, GeForce GTX 260 ekran kartı ve 2 GB Ram kapasitesi fazlasıyla yeterli olacaktır. Oyunun yaklaşık 12 GB boş hafızaya ihtiyaç duyduğunu da hatırlatalım. Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyununun gerekli tüm sistem gereksinimlerini aşağıda belirtiyoruz.

Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyun konusu: Şeytani efendilerin, Diablo, Mephisto ve Baal’ın ölümünden sonra, kutsal dünyayı aşkın bir vahşet kopararak, insanlığı kutsal olmayan irademle dolaştırdıkları 20 yıl geçti. Ancak Prime Evillerle savaşanlar için hafıza yavaş yavaş kaybolur. Deckard Cain, kötülüğün yeni heyecanını yenmek için ipuçları isteyen Tristram Katedrali kalıntılarına geri döndüğünde, doom’un ateşli bir habercisi gökyüzünden düşer ve neredeyse Diablo’nun bulunduğu yere çarpar.

Dünyaya girdi Gökyüzünden çıkan bu yangın, eski kötülükleri yeniden canlandırır ve ölümlü dünyayı, Burning Cehennemlerin yükselen güçlerine karşı bir kez daha savunmak için Kutsal Alan kahramanlarını çağırır. Bu genişleme, yeni bir sınıfa, ilave yuvalara, yeni hediye ve daha fazlasına sahip olan bir tabel’e dönüşür.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Pentium D 820 2.8GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 4400+

Ekran Kartı: GeForce 315 512MB ya da Radeon HD 4550

Ram: 1 GB

İşletim Sistemi: Windows Xp, 32 bit

Dirext X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 12 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Ekran Kartı: GeForce GTX 260 ya da Ati Radeon HD 4870

Ram: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista, 32 bit

Dirext X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 12 GB

Diablo 3: Rise Of The Necromancer Videosu (Trailer)