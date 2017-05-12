Diablo 3: Rise Of The Necromancer Sistem Gereksinimleri

Diablo 3: Rise Of The Necromancer ideal sistem gereksinimleri için çok güçlü donanımlara ihtiyacınız yok. Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyununu minimum ayarlarda oynamak için sizlere orta segment bir bilgisayar bile yetebilir. Örneğin; Pentium D 820 2.8GHz bir işlemcisi, GeForce 315 512MB ekran kartı ve 1 GB Ram’i olan bir PC rahatlıkla işinizi göreceksiniz.
Daha iyi bir bilgisayara sahip olduğunuzu düşünürsek oyunu ideal ayarlarda hatta maximum ayarlarda oynamanızı tavsiye ederiz. Bunun için ise Core 2 Duo E6600 2.4GHz işlemci, GeForce GTX 260 ekran kartı ve 2 GB Ram kapasitesi fazlasıyla yeterli olacaktır. Oyunun yaklaşık 12 GB boş hafızaya ihtiyaç duyduğunu da hatırlatalım. Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyununun gerekli tüm sistem gereksinimlerini aşağıda belirtiyoruz.
Diablo 3: Rise Of The Necromancer oyun konusu: Şeytani efendilerin, Diablo, Mephisto ve Baal’ın ölümünden sonra, kutsal dünyayı aşkın bir vahşet kopararak, insanlığı kutsal olmayan irademle dolaştırdıkları 20 yıl geçti. Ancak Prime Evillerle savaşanlar için hafıza yavaş yavaş kaybolur. Deckard Cain, kötülüğün yeni heyecanını yenmek için ipuçları isteyen Tristram Katedrali kalıntılarına geri döndüğünde, doom’un ateşli bir habercisi gökyüzünden düşer ve neredeyse Diablo’nun bulunduğu yere çarpar.
Dünyaya girdi Gökyüzünden çıkan bu yangın, eski kötülükleri yeniden canlandırır ve ölümlü dünyayı, Burning Cehennemlerin yükselen güçlerine karşı bir kez daha savunmak için Kutsal Alan kahramanlarını çağırır. Bu genişleme, yeni bir sınıfa, ilave yuvalara, yeni hediye ve daha fazlasına sahip olan bir tabel’e dönüşür.
Diablo 3: Rise Of The Necromancer Videosu (Trailer)