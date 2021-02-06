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Diablo IV Bekleyenlere Kötü Haber!

Blizzard'ın 2021 yılı yol haritasında Diablo IV bulunmuyor. Bu durum Diablo IV'ün çıkmasını bekleyenler için kötü oldu.

Yunus Emre Çakır

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Diablo 4

Blizzard yetkilisi Dennis Durkin geçen haftalarda katıldığı bir konferansta şirketin 2020’nin son çeyreğini içeren bir mali rapor hakkında konuşma yaptı. Mali kazançların yanı sıra Durkin, iki oyun hakkında yeni bilgiler açıkladı.

Bu oyunlardan bir tanesi Diablo IV diğer ise Owerwatch 2‘ydi. Durkin, yaptığı açıklamada şirketin 2021 yol haritasında Diablo IV ve Owerwatch 2‘nin olmadığını ve bu yıl bu oyunlardan herhangi birisini piyasaya sürülmeyeceğini dile getirdi.

Yapılan diğer açıklamalarda ise şirket Diablo Immortal‘ın yapılan testlerden olumlu bir şekilde geçtiğini ve lansmandan önce daha fazla tesin yapılacağı söylendi. Durkin, aynı zamanda daha önce sızdırılan Diablo II‘nin Remastered versiyonu hakkında şunları söyledi “Bu yıl bizim için daha fazla fırsat sağlayacak olan, yeniden düzenlenmiş içerik açısından elimizde birkaç şey daha var.”

Bu açıklamaya göre Diablo II‘nin yenilenmiş bir versiyonu ile bu yıl içerisinde karşılabiliriz. Ancak Diablo IV ve Owerwatch 2 için oyuncuların bir beklenti içerisine girmemesini hatırlatmakta fayda var.

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