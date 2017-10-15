Dijital Para Madenciliği Beklenenden Daha Büyük Problem, 500 Milyon PC’yi Etkiliyor

Pirate Bay, geçen ay ziyaretçilerin PC’lerini dijital para madenciliği için kullandı ve bunu yapan ilk site olmadı. Aslında, yeni bir rapora göre, torrent sitesi şimdi, kullanıcı tabanını izinsiz olarak kullanabileceği toplam 500 milyon bilgisayar barındıran büyük bir web sitesine esin kaynağı oldu.

Adguard, Pirate Bay’in dijital para madenciliğini gizleme amaçlı ‘test’ programını başlatmasından bu yana geçen birkaç hafta içinde, Alexa’ya göre en iyi 100.000 web sitesinin% 2.2’sinin şu anda durumu takip ettiğini bildiriyor. Yüksek trafik aralığı göz önüne alındığında, bu 220 web sitesi 500 milyon insanı tamamen etkileyebilir.

Tahminler, planın bu web sitelerine son üç haftadır toplam 43.000 dolar kazandıklarını, ancak böyle bir planın kullanıldığı Pirate Bay’ın olası aylık kazancının 12.000 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sitedeki bu senaryoların kullanımı için kullanıcıların izinlerini almak konuyla ilgili çok tartışılan bir konu haline geldi ve artan ziyaretçilerin güç kullanımının ahlaki etkisi bu endişelerin merkezinde. Dijital para madenciliği için en popüler iki script sağlayıcıdan biri olan ve şu anda TPB tarafından kullanılan CoinHive, kullanıcıları bilgilendirmeden veya onlardan uzaklaştırma imkânı vermeden betiğini kullanan sitelerde çok zorlandı. Şirket, konuyla ilgili aşağıdaki bildiriyi yayınladı:

“Müşterilerimizin bazılarının CoinHive’ı sayfalarına kendi müşterilerine, izinlerini istemekle birlikte, neler olduğunu açıklamadan gördüğümüz için üzgünüz. Çözümümüz için çok daha fazla potansiyel olduğuna inanıyorum, ancak son kullanıcılarımıza saygılı olmalıyız. “

Adguard, bu tür taktikler kullanması muhtemel sitelere gelince, pornografik web siteleri, torrent arama siteleri ve korsan içeriği barındıran siteler de dahil olmak üzere en savunmasız olan internetin taslak köşelerini gösteriyor. Videoları olan kullanıcılar gibi kullanıcıları web sayfasına uğramaya teşvik eden siteler, bu araçlardan para kazanmak için en iyi donanıma sahip.

Dijital para madenciliği, reklamların müdahalesine ve reklam blokörlerinin artması nedeniyle web sitelerinin finansal mücadelelerine bir çözüm olarak gelişebilirken, bu tür araçlar şimdi aynı soruna kurban gitti. Adblocking uzantıları geliştirildi ve şu anda CPU’ya yönelik bu tür istekleri de engellemeye başladı ve CoinHive’in kendisinin de itiraf ettiği gibi, onaylanma durumu tam olarak çözülmedikçe, bu tür önlemlerin yerinde kalması muhtemel.